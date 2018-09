Stoneisle Ocean vei Kasvattajakruunun Turussa

Turun sunnuntairavit huipentuivat viisivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun finaaliin. Isto Kuisman valmentama ja Hannu Torvisen ohjastama Stoneisle Ocean osoittautui selvästi parhaaksi ja tienasi 15 000 euroa. Ravitalli Kuisman ja Jari Saloniemen omistama lahjakkuus lienee tulevina vuosina tammojen kärkinimiä Suomessa.

- Alku oli kärjelle kova ja saimme tarkkailla rauhassa toisella radalla. Hevonen oli tosi hyvän tuntuinen, ja viimeisessä kaarteessa sillä oli tosi paljon varaa ja sitä oli vielä maalissakin, Torvinen summasi.

- Valmentaja on kilpailuttanut Stoneisle Oceania tosi hyvin, ja tamma on mennyt paljon eteenpäin vuoden aikana, jatkoi Torvinen hevosesta, joka on voittanut noin puolet kilpailuistaan ja tienannut lähes 70 000 euroa.

Kuisman valmennukseen huutokaupasta

Kari Korte on Stoneisle-hevosten eli suomeksi Kivisaari-hevosten ja siten myös Oceanin kasvattaja. Isto Kuisman valmennukseen tamma tuli huutokaupasta.

- Olin käynyt sitä katsomassa Kivisaaren laitumella ja tykästyin. Jos en väärin muista, niin se huudettiin 4 750 eurolla, kertoi Kuisma, jonka suojatti ehti ennen Turun kilpailua elokuussa osallistua Tukholmassa Euroopan mestaruus -lähtöön. Kovassa kansainvälisessä porukassa ei silloin tullut menestystä.

- Stoneisle Oceanilla on kaikki rahkeet avoimelle tammatasolle, vakuutti kouvolalainen Kuisma.

Raviratsastuksen Pohjoismaiden mestaruus ratkottiin tällä kertaa suomalaisvoimin. Lapista saapunut Buck Boko eteni takarivistä varhain johtoon ja sai vierelleen toisen hevosen Lapista Tromb Accessin. Vauhti oli melkoista, mutta Buck Boko kesti Iida Lanton ratsastamana urheasti ensimmäisenä. Anna Niva valmentaa voittajaa.

Bosses Lady ja Knows Best olivat odotetusti parhaat kolmevuotiaiden Kasvattajakruunun alkuerissä.