Sopupeli käy kalliiksi Laosin maajoukkuepelaajille – liitto mätkäisi elinikäiset kilpailukiellot

Aasian jalkapalloliitto AFC antoi keskiviikkona elinikäisen kilpailukiellon kahdelle Laosin maajoukkueen pelaajalle. Kahden pelaajan väitettiin vaikuttaneen tahallisilla teoillaan lopputulokseen, kun Laos hävisi lokakuussa 2017 maaottelun Hongkongille neljällä maalilla. Tutkinnan jälkeen Khampheng Sayavutthi ja Lembo Saysana todettiin syyllisiksi ottelutuloksen manipulointiin.

AFC:n kurinpitolautakunta kielsi kaksikkoa osallistumasta minkäänlaiseen jalkapallotoimintaan koko loppuelämänsä aikana, ja pyytää Kansainvälistä jalkapalloliittoa laajentamaan kilpailukiellon kattamaan koko maailman. AFC ei suostunut avaamaan, missä kohti ottelua kaksikko syyllistyi vilpilliseen toimintaan.

Kovalla rangaistuksella AFC alleviivasi sitä, että sillä on nollatoleranssi ottelumanipulaatioihin.

Laos on maailmanrankingissa sijalla 188 eikä sen jalkapallohistoria ole muutenkaan häävi. Kunnon olosuhteista on pulaa, koska köyhällä maalla ei ole haluja urheiluolosuhteiden kehittämiseen. Lisäksi maan ykkösjoukkue Lao Toyota FC on ollut ottelumanipulaatioepäilyiden kohteena vuosien 2015 ja 2016 toimintansa takia. Kaksi vuotta sitten Aasian jalkapalloliitto ei antanut seuran osallistua AFC-cupiin.