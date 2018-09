Sinkkosella oli MM-kisoissa taas aihetta juhlaan

Perjantaina 29 vuotta täyttänyt keskitorjuja Sauli Sinkkonen sai mieluisan syntymäpäivälahjan, kun Suomen lentopallojoukkue otti miesten MM-kisoissa avausvoittonsa kukistamalla Kuuban.

Sinkkonen jatkoi juhlamielellä pari päivää myöhemmin. Suomi kaatoi Puerto Ricon, joskin vaikeankin rupeaman jälkeen. Puerto Rico pelasti kolmannessa erässä kolme Suomen ottelupalloa ja venytti koitoksen viiteen erään.

– Lentopallo on siitä hassu peli, että se viimeinen pallo pitää voittaa, Sinkkonen sanoi hymyillen.

Hän oli ratkaisuerässä mies paikallaan. Sinkkonen syötti leijamaisella ässällään Suomen jo 6–3-johtoon ja päätti keskeltä hyökkäyksiä, kun hakkuri Urpo Sivula ei saanut palloa tapettua millään.

Passari Eemi Tervaportti jakoi auliisti vastuuta Sinkkoselle.

– Minun oli hyvä päättää hyökkäyksiä Eemin passeista, Sinkkonen kuvaili vaatimattomasti.

Hän on ollut maajoukkueringissä miltei koko tämän vuosikymmenen. Joukkueen nuorennusleikkaus alkaa näkyä nyt MM-Varnassa.

– On hienoa seurata nuorten pelaajien otteita. Varsinkin yleispelaajamme jaksavat vetää. Kun he onnistuvat kentällä, he kasvavat heti kymmenen senttiä mittaa.