Seuratalo valmistunut OPS-hallin yhteyteen

Castrénissa sijaitsevan OPS-hallin yhteyteen rakennettu seuratalo on valmistunut. OPS:n tiedotteessa kerrotaan, että Oulun kaupunki on tehnyt lopputarkastuksen seuratalolle.

Tiedotteen mukaan seuratalossa on muun muassa harjoitushallin pukuhuoneet sosiaalitiloineen, jumppasali, ravintola ja keittiö, toimistoja, asuntoja, pyykkitupa, hierojahuone sekä sauna- ja edustustilat. Seuratalon pinta-ala on noin 1 500 neliömetriä. Hankkeen puuhamies on ollut jalkapallopersoona Miika Juntunen.

Varsinainen jalkapallohalli on ollut käytössä vuodesta 2013 lähtien.

– Oulussa on yli 5 000 jalkapallon harrastajaa ja se tekee jalkapallosta kaupungin ylivoimaisesti suurimman lajin. Meidän harjoitushallia käyttää vuosittain yksittäisinä käynteinä laskettuna noin 50 000 lasta ja nuorta. Harjoitushallia ja nyt valmistunutta seurataloa ovat käyttäneet kaikki Oulun alueen seurat, Juntunen toteaa.

OPS Kiinteistöt Oy ja Oulun kaupunki ovat kiistelleet seurataloon liittyvästä investoinnin avustushakemuksesta.