Sergio Agüero kuritti Arsenalia hattutempulla, Manchester City nousi sarjataulukossa toiseksi

Jalkapallon Englannin Valioliigassa vietettiin sunnuntaina argentiinalaisia maalijuhlia, kun Manchester Cityn Sergio Agüero viimeisteli kolme osumaa Arsenalin verkkoon. Kotijoukkue City kukisti Arsenalin 3–1 ja palasi sarjataulukossa Tottenhamin ohi toiseksi.

City on kerännyt 59 pistettä, kun ottelun vähemmän pelanneella Liverpoolilla on kaksi pistettä enemmän. Liverpool kohtaa maanantaina West Hamin vieraissa.

Arsenal valahti Manchester Unitedin taakse kuudenneksi. Viime aikoina huippuvireessä ollut Marcus Rashford laukoi Manchester Unitedin 1–0-vierasvoittoon Leicesteristä. Samalla päävalmentaja Ole Gunnar Solskjärin aika manchesteriläisryhmässä jatkui tappiottomana.

Norjalainen Solskjär on luotsannut joukkuetta kaikki kilpailut mukaan lukien kymmenessä ottelussa, ja tuloksena on yhdeksän voittoa ja yksi tasapeli. Samalla Rashford on löytänyt tehovireen, sillä osuma oli hänelle kuudes kahdeksaan viime liigaotteluun.

Maali nähtiin yhdeksännellä peliminuutilla. Paul Pogba antoi komean syötön, Rashford otti pallon taidolla haltuun ja laukoi sen verkon perukoille. Myös Pogba on löytänyt Solskjärin alaisuudessa uuden vaihteen pelaamiseensa.

Agüero iski avausminuutilla

Cityn ja Arsenalin välinen kamppailu ei ehtinyt vanhentua edes yhtä täyttä minuuttia, kun pallo oli ensimmäisen kerran vieraiden maalissa. Asialla oli Agüero, joka puski Aymeric Laporten keskityksen verkon perukoille.

Arsenal nousi melko nopeasti tasoihin Laurent Koscielnyn puskettua pallon kulmapotkun jälkeen sisään. Avauspuoliajan lopussa Agüero viimeisteli takatolpalta illan toisensa.

Runsaan tunnin kohdalla pallo meni liukuvasta Agüerosta Arsenalin maaliin. Arsenalin pelaajat protestoivat turhaan käsivirheen merkiksi.

– Hän on syntynyt tuon lahjan kanssa, hän kuolee tuon lahjan kanssa, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola luonnehti BBC:lle Agüeron maalivainua.

Agüero on tehnyt tällä kaudella 14 liigaosumaa ja on maalipörssissä Mohamed Salahin ja Pierre-Emerick Aubameyangin takana kolmospaikalla yhdessä Harry Kanen kanssa.