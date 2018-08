Serena Williams jää pois Montrealin WTA-turnauksesta

Serena Williamsin paluu maailman terävimmälle tennishuipulle takkuaa. 23-kertainen grand slam -mestari jättää ensi viikolla Montrealissa pelattavan WTA-turnauksen väliin.

Williams, 36, ilmoitti vetäytymisensä perusteeksi henkilökohtaiset syyt. Aiemmin tällä viikolla hän kärsi yhden uransa rumimmista tappioista, kun brittipelaaja Johanna Konta murskasi Williamsin San Josessa 6-0, 6-1.

Williams vetäytyi viime vuonna äitiyslomalle. Hän on paluunsa jälkeen väläytellyt osaamistaan yllettyään Wimbledonin turnauksen kaksinpelifinaaliin, jossa voiton vei Saksan Angelique Kerber.

Williams on noussut naisten maailmanlistalla sijalle 26. Hänen seuraava suuri näytön paikkansa on elo-syyskuussa New Yorkissa pelattava kauden neljäs ja viimeinen grand slam -turnaus, Yhdysvaltain avoin mestaruuskilpailu.