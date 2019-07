Selmer I.H. tyylitteli Midnight Racessa

Ruotsalaisvieras oli tyly isäntä Laivakankaan päälähdössä. Suomalaiset voivat ottaa voitosta kuitenkin suurimman kunnian, sillä savosta maailmalle ponnistanut Samu Sundqvist on vastannut jo neljä vuotta Ingemar Hultqvistin hevosten valmentamisesta.

Selmer I.H. haki kärkipaikan avauspuolikkaan täyttyessä, ja sen jälkeen ruunan luotto-ohjastaja Mika Forss sai nauttia matkustajana huippuhevosen kyydissä.

– Missään vaiheessa meidän yllä ei ollut tummia pilviä, Mika Forss kommentoi.

– Selmer I.H. on juoksutekniikaltaan yksi parhaista hevosista, mitä olen koskaan ajanut. Se haluaa kilpailla, ja ruuna on jo monta kertaa näyttänyt hyvyytensä. Halusin ajaa tasaisen reipasta koko matkan, sillä seuraavaksi luvassa on vielä paljon kovempia tehtäviä.

Kylmäveristen kovimmassa voltissa norjalainen Myr Faksen tuli puolustamaan vuoden takaista voittoaan, mutta tällä kertaa sen oli tyytyminen kunniakkaaseen kakkossijaan.

Markus Porokan valmentama Vixen vastasi kirissä hienosti, eikä antanut Myr Faksenille todellista mahdollisuutta ohitukseen. Vixenin rattailla oli tuttu mies Mika Forss, joka putsasi illan parhaat palat. Kolmen viikon päästä juostavat kuninkuusravit sopivat Vixenille mainiosti.

– Vixen on rehti hevonen, joka menee kaikki matkat. Viimeisenä juostava 3100 metriä sopii sille parhaiten. Vastus tulee olemaan kivikova, mutta mielenkiinnolla odotetaan tulevia viikkoja, Forss kommentoi.

Vilivillis aloitti ravilauantain Toto75-pelin hienolla kirillä keskijoukoista. Kärki veti pikamatkalla avauskierroksen kaasu pohjassa, ja Ville Pohjolan ajokki poimi kypsät hedelmät maalisuoralla.

Juliet Ale, Exaudio Vici ja Hard To Trick voittivat omat lähtönsä keulasta ilman sen suurempaa dramatiikkaa.

Laivakankaan ilta päättyi lämminveristen pikapyrähdykseen, jossa Edward Ale sooloili keulasta Tornion rataennätyksen uusiksi.