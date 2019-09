Seiväshypyssä 11 kertaa ulkoratojen SM-kultaa voittanut Minna Nikkanen lopettaa uransa. Nikkanen, 31, ilmoitti kesäkuussa jättävänsä tämän kauden väliin jalkavaivojen takia. Tiistaina hän kertoi, että ura on kokonaan paketissa.

– Olen päättänyt lopettaa pitkän urheilu-urani. Viime vuosina on ollut haasteita ehjänä pysymisen kanssa, jonka vuoksi uskon, että huipputuloksiin palaaminen on liian hankalaa. On kuitenkin ollut hienoa olla se urheilija, joka nosti suomalaisen naisseiväshypyn täysin uudelle tasolle, Someron Esaa edustanut Nikkanen kertoi Instagramissa.

Nikkasen ennätys ulkona on 460, hallissa sentin enemmän.

Pariisin EM-hallikisoissa 2011 Nikkanen taivutti neljänneksi. Ulkoradoilla hän oli parhaimmillaan seitsemäs EM-Zürichissä 2014.