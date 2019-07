Sata talvilajien urheilijaa saa apurahan, kokonaispanostus lähes 900 000 euroa

Sosialismi ei ole hyvä asia. Aika kauas ollaan tultu siitä mikä valtion tehtävä itse asiassa on. Valtion tulee pitää huolta kansalaistensa turvallisuudesta ja taata jokaiselle koskemattomuus ja mahdollisuus harjoittaa elämäntyyliään ja elinkeinoaan kenenkään häiritsemättä. That's it.

Eli jokainen urheilija, taiteilija tai kuka tahansa, hoitaa itse omat asiansa verottomassa yhteiskunnassa. Silloin kun valtio keskittyy vain sille tarkoitettuihin muutamaan tehtävään, valtiolla ei ole sellaisia kuluja jotka vaatisivat järkyttävän 40-50% kokonaisveroasteen kuten nyt. Siksi me joudumme maksamaan joka elämän asiasta niin korkeita hintoja, kun sosialismin lonkerot ovat ulottuneet jo niin pitkälle, että urheilijoille pitää myöntää "apurahaa", jotta voivat harjoittaa toimintaansa tässä verotetussa ja loputtoman kalliissa sosialistisessa yhteiskunnassa.

Ja annas kun arvaan, että sosialistit eivät toki anna tätä "apurahaa" kenelle sattuu, vaan tuhansista urheilijoita raha annetaan muutamalle valitulle jotka eivät ole lausuneet eliitistä pahaa sanaa. Meiltä kaikilta viedään ensin rahat pois ja annetaan muutamille. Jep, niin se sosialismi toimii. Rahat pois kansalta.