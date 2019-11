Sanni Franssi yrittää tuoda vahvan maalivireensä myös maajoukkueeseen

Maaleja syntyy, joukkue johtaa sarjaa ja peliaikaa kertyy. Hyökkääjä Sanni Franssi, 24, on pelannut kelpo kauden tanskalaisessa Fortuna Hjörringissä.

Maaliodotuksia on myös naisten jalkapallomaajoukkueessa, joka kohtaa tiistaina EM-karsinnoissa vieraskentällä Portugalin.

Anna Signeulin valmentama Suomi on voittanut kolme pelaamaansa ottelua ja johtaa lohkoa. Vastassa on ollut Albania kahdesti ja Kypros kertaalleen, eikä kumpikaan kuulu lohkon suosikkeihin.

Portugali sen sijaan kuuluu, joten Famalicaossa pelattava ottelu on ensimmäinen iso haaste Suomelle.

– Olemme pelanneet Portugalia vastaan usein tasan tai ainakin tasaisesti. Odotan tasaista vääntöä myös tiistaina, Franssi sanoo.

Vuonna 2017 Suomen peräsimeen tulleen Signeulin aikana naisten jalkapallomaajoukkue on kohdannut Portugalin harjoitusotteluissa kolmesti, ja tuloksena on ollut kolme tasapeliä.

– Portugalilla on teknisiä pelaajia, mutta joukkue pelaa silti aika suoraviivaisesti. Jatkoa ajatellen olisi tosi tärkeää ottaa pisteet kotiin, Franssi kertoo.

Fortunassa maaleja syntynyt tiuhaan

Franssi on ollut Fortunassa tehokas, sillä tämän kauden 13 sarjaottelussa on tullut yhdeksän maalia.

– Olemme pelanneet kovalla tahdilla, ja mukaan on mahtunut huonompiakin matseja. Olen kuitenkin tyytyväinen omiin suorituksiini ja joukkueemme pelaamiseen, Franssi sanoo.

Maajoukkueessa Franssin osumatahti on ollut seurajoukkuetta hiljaisempi, ja maaliverkkoa on pääosin heiluttanut Linda Sällström. Kuluvissa karsinnoissa Franssi on taituroinut yhden komean kantapäämaalin.

Suomi kohtasi viime torstaina Kyproksen Helsingissä, joten Portugali-peli tulee vastaan nopealla aikataululla.

– Palautuminen on mennyt hyvin. Matkustimme jo perjantaina Portugaliin, ja täällä on saanut rauhassa palautella ja valmistautua uuteen peliin.

Fortuna on tasokkaan Tanskan liigan kärkijoukkueita, mutta matkaa aivan Euroopan terävimpään kärkeen on. Siitä käy esimerkiksi naisten Mestarien liiga, jonka neljännesvälierissä hallitseva mestari Lyon murskasi hiljattain Fortunan yhteismaalein 11–0.