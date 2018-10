Sani Mäkelä onnistui hypyssä, Suomi putosi 24 parhaan joukosta

Suomi päätyi 141,029 pisteeseen telinevoimistelun naisten joukkuekilpailun karsintakilpailussa Dohan MM-telineillä. Pistemäärä on runsaat kaksi pistettä alempi kuin mihin joukkue ylsi elokuisissa EM-kisoissa Glasgow'ssa.

Suomalaisten tavoitteena oli selviytyä Qatarin MM-kisoissa 24 parhaan joukkoon, mikä olisi taannut joukkuepaikan olympiakarsinnan kannalta tärkeisiin ensi vuoden MM-kisoihin Stuttgartiin. Tavoite karkasi jo ennen karsintakilpailun päättymistä.

Kun kaksipäiväinen karsinta on Dohassa yhä kesken, Suomi on sijalla 25. Karsintakilpailun on määrä päättyä kello 20.15 Suomen aikaa.

MM-kisoissa sai voimistella neljä voimistelijaa maata kohti eri telineillä. Telinepisteisiin laskettiin kolmen parhaan tulokset. Suomalaisten parhaat telineet olivat 36,195 pistettä tuonut hyppy ja 36,099 pisteen permanto. Eritasonojapuilta suomalaiset saivat 34,532 pistettä ja puomilta kahden putoamisen takia vain 31,233 pistettä.

Mäkelä hyppäsi ennätyksensä

Suomalaisista parhaat pisteet sai Suomen Taitovoimisteluklubin Sani Mäkelä hypyssä. Hänen kahden hypyn keskiarvonsa oli 13,599 pistettä, millä hän pääsi lähelle finaalipaikkaa.

- Hypyssä tuli ennätyspisteet, ja nyt jännitetään lopullista sijoitusta. Puomin kaksi putoamista jäivät harmittamaan, Mäkelä kertoi.

Mäkelän seurakaveri Enni Kettunen sai hypystä 12,599 pistettä. Permannolla Kettunen ja Mäkelä saivat molemmat 12,133 pistettä.

- Nojapuihin olen pettynyt, mutta onneksi sain kasattua itseni puomille, ja loput telineet menivät hyvin, Kettunen kertoi.

Suomen joukkueen kokenein urheilija, neljänsissä MM-kisoissaan voimisteleva Tampereen Sisun Rosanna Ojala kilpaili vain nojapuilla. Hän sai paraatitelineeltään 12,200 pistettä.

- Sarja meni siististi läpi. Olen tyytyväinen, että sain autettua joukkuetta, jalkavaivoista kärsinyt Ojala kertoi.

Ojala on Suomen joukkueesta ainoa, jolla oli ennestään MM-kisakokemusta. Nuoresta joukkueesta Suomen Taitovoimisteluklubin Maija Leinonen, Kettunen ja Voimisteluseura Kiepin Siiri Saukkonen voimistelivat kaikki telineet.

- Tein ehjän neliottelun ensi kertaa tänä vuonna, kertoi Leinonen, joka keräsi neliottelusta 47,365 pistettä. Eniten hänelle tuotti pisteitä hyppy, 12,766 pistettä.

Kettusen neliottelun pistemäärä oli 45,666 ja Saukkosen 43,332. Saukkonen kertoi jännittäneensä nojapuilla, koska hän oli suomalaisten avaustelineen ensimmäinen voimistelija.

- Puomi jäi harmittamaan, mutta onneksi lopun kaksi viimeistä telinettä meni hyvin, Saukkonen kommentoi.