Samuel Purola avasi hallikautensa juoksemalla 200 metriä aikaan 21,29

Oulun Pyrinnön Samuel Purola avasi hallikautensa juoksemalla Botnia Junior Gamesin 200 metrin voittoon ajalla 21,29 Mustasaaressa pitkällä 400 metrin radalla. Purolan tämän talven tavoitteena on liikkua ennätysvauhtia lyhyellä 200 metrin radalla.

– Hallikaudesta tulee nyt aika lyhyt. Mutta tavoite on jatkaa siitä, mihin viime vuonna jäätiin, eli uudet ennätykset vaikka molemmilla matkoilla, Purola viittaa 60 ja 200 metriin.

Purolan 60 metrin ennätys on viime talvena juostu 6,67 ja 200 metriä on kulkenut lyhyellä halliradalla 21,11. Kumpikin tulos on Suomen halliennätys 19-vuotiaiden ikäluokassa.

Botniahalliin hän lähti valmentajansa Mika Purolan mukaan varsin vähäisellä nopeuskestävyysharjoittelulla.

– Tiesin, että nopeus on hyvässä tikissä, mutta se oli kysymysmerkki, miten jaksaa. Ja aikaisessa vaiheessa kanttasin. Tuli kovat hapot, Purola arvioi juoksuaan.

Purolan hallikausi jatkuu tulevassa viikonvaihteessa Jyväskylässä 60 metrin kilpailulla.

– Sen jälkeen on hallimaaottelu ja SM-kilpailut, ja siinä se hallikausi varmaan sitten on, Purola sanoi.