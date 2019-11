Salibandyn naisten MM-joukkueessa on kaksi loukkaantumisista toipunutta kärkinimeä ja 11 ensikertalaista

Salibandyhyökkääjä Alisa Pölläsen viime vuodet ovat olleet rikkonaisia, mutta joulukuussa edessä on paluu kirkkaimmalle huipulle. Savonlinnalaislähtöinen Pöllänen nimettiin Suomen naisten MM-joukkueeseen ja on syksyn aikana kasvattanut peliaikaansa Tampereen Classicissa.

– Olen mennyt kuntoutussuunnitelman mukaan eikä ole tullut mitään takapakkia. Yritän saada alle mahdollisimman paljon kokonaisia pelejä, mutta polvia pitää kuunnella, 25-vuotias Pöllänen kertoi tiistaina.

Pöllänen kuvailee, etteivät polvet ole "priimaa", mutta pääkoppa on huippuluokkaa.

– Jos joku asia on kehittynyt niin pääkoppa. Uskallan väittää, että olen yksi henkisesti kovimmista pelaajista.

Pölläsen kuntoutuminen on mieluinen asia maajoukkueluotsi Lasse Kurroselle, joka joutui jännittämään myös puolustaja My Kippilän polvivammasta toipumista.

– Kippilä ei ole pelannut vielä sarjapelejä. Marraskuun aikana hän ehtii pelata muutaman ottelun ennen viimeistelyleirille lähtöä, Kurronen avasi kaksinkertaisen MM-hopeamitalistin tilannetta.

Kippilä läpäisi maanantaina lääkärintarkastuksen ja matkasi tiistaina Ruotsiin, missä hän liittyy seurajoukkueensa vahvuuteen. Pölläsellä on MM-hopeat vuosilta 2013 ja 2015, mutta viime vuosina näyttöpaikat ovat olleet vähissä.

– Tunnen pelaajan pitkältä ajalta ja näin viikonloppuna vanhaa Alisaa. Viikonloppuna hän pystyi pelaamaan jo täyden pelin ja siinä joka toista vaihtoa, Kurronen kertoi.

Lämpöleiri pilkkoo marraskuun pimeän

Päävalmentaja kuvailee MM-joukkueen valintaprosessia vaikeammaksi kuin kaksi vuotta sitten. Parin eturivin pelaajan pelikunnon lisäksi häntä askarrutti nuorten pelaajien vahva esiinmarssi. Joukkueeseen nimettiin lopulta 11 ensikertalaista, mutta päävalmentajalle pelaajat ovat tuttuja.

Joukkueen konkari on viidensiin MM-kilpailuihin valmistautuva puolustaja Mia Karjalainen. Mukana ovat myös esimerkiksi Kaupin tehokaksoset Oona ja Veera.

– Pelaajaryhmän kanssa on tehty hommia pari vuotta. Ainoa asia, mikä mietityttää, on se, että kansainvälinen kilpailukalenteri on todella väljä. Pelejä on vähän. Tshekin-turnauksessa pelasimme Ruotsia vastaan, ja se on monille ainoa kokemus maan kohtaamisesta, Kurronen sanoi.

– Kesällä leireilimme enemmän kuin ikinä. Toukokuussa mukana oli vielä reilut 30 pelaajaa. Sitten tiivistimme ryhmän 23–25 pelaajaan.

Marraskuun lopussa maajoukkue matkustaa viikoksi Teneriffalle ja palaa hetkeksi Suomeen ennen 7. joulukuuta Sveitsissä alkavia MM-kilpailuja.

– Leirillä ryhmäkoheesio on ykkösjuttu. Käymme läpi päävastustajat, mutta lajia ei harjoitella. Mailat jäävät kotiin. Viikossa ei opi pelaamaan, jos ei ole tähän mennessä jo oppinut. Ei tarvitse hinkata kuvioita. Sikäli se on erilainen viimeistelyleiri, Kurronen tuumi.