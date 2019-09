Saksalaiskanavan video: Kaksi MM-kisoihin valittua kenialaisjuoksijaa sai epo-hormonia

Kaksi tällä viikolla Dohassa alkaviin yleisurheilun MM-kisoihin valittua kenialaisjuoksijaa on kuvattu dopingin käytöstä itse teossa, kertoo saksalainen tv-kanava ZDF. Kanavan mukaan juoksijoihin pistetään salaa kuvatulla videolla epo-hormonia. ZDF:n mukaan tunnistamattomaksi videolla peitetyistä juoksijoista toinen on mies ja toinen on nainen.

Kansainvälisen yleisurheilun etiikkaa valvovan Athletics Integrity Unitin (AIU) johtaja Brett Clothier sanoo ZDF:lle, että Kenia on yksi viidestä erityisen seurannan alla olevasta yleisurheilumaasta dopingasioissa.

– Nämä ovat erittäin vakavia syytöksiä. Olemme valmiita tutkimaan näitä, Clothier sanoo ZDF:n paljastuksista.

Kenian yleisurheiluliiton johtoryhmään kuuluvan Barnabas Koririn mukaan maassa "tehdään selväksi, että maajoukkue noudattaa sääntöjä".

– Urheilijat tietävät seuraamukset. Dopingia käyttänyt potkaistaan pois joukkueesta eikä hän enää ikinä edusta Keniaa.