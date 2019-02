Sairastelusta kärsinyt Kerttu Niskanen lähdössä perinteisen kympille MM-kisoissa – Anita Korva palaa Seefeldista kotiin

Kerttu Niskanen pääsee Seefeldin MM-kisoissa kilpaladuilla tiistaina, jos hänen toipumisensa jatkuu suotuisana. Niskanen on ilmoitettu naisten 10 kilometrin kilpailuun, joka hiihdetään tiistaina iltapäivällä.



Niskanen jäi pois sunnuntain pariviestistä hengitystieoireiden takia, ja tiistain kisaaminenkin ratkeaa lopullisesti kisa-aamuna. Jos Niskanen ei pystykään hiihtämään, varalla on Anne Kyllönen.



Suomen muut hiihtäjät tiistain kisassa ovat Johanna Matintalo, Laura Mononen ja Krista Pärmäkoski. Kilpailu on tärkeä näyttöpaikka myös torstaina hiihdettävää 4x5 kilometrin viestiä ajatellen. Suomen viestinelikko on vielä päättämättä, ja myös se on päävalmentaja Matti Haaviston mukaan auki, hiihtääkö Pärmäkoski kakkososuuden perinteisellä hiihtotavalla vai ankkuriosuuden vapaalla.



– Tiistain kisa vaikuttaa viestin perinteisen hiihtotavan osuuksille, Haavisto sanoi.



Perinteisen hiihtotavan viestiosuuksille ovat Pärmäkosken lisäksi ehdolla Niskanen, Mononen, Matintalo ja Kyllönen. Anita Korva matkustaa Seefeldistä maanantaina kotiin, koska hänelle ei ole enää lajeja luvassa. Vapaan hiihtotavan viestiosuuksille voi ajatella lähinnä Riitta-Liisa Roposta, Eveliina Piippoa, Monosta ja Pärmäkoskea.



Jos Niskanen pääsee tiistaina ladulle, Roponen ja Susanna Saapunki ovat Suomen naishiihtäjistä tiistain jälkeen ainoat, jotka eivät ole vielä kilpailleet Seefeldin MM-laduilla. Roponen ei Haaviston mukaan halunnut hiihtää lauantain yhdistelmäkisaa, koska skiathlonmono ei toimi hänen perinteisen hiihtotavan hiihtämisessään. Saapunki on leimallisesti vapaan hiihtotavan hiihtäjä.



Pärmäkoski luottaa tasatyöntöön



Naisten perinteisen hiihtotavan kisa hiihdetään ensimmäisestä kisaviikosta poiketen Seefeldissä vasta iltapäivällä, ja tiistaiksi on ennakoitu jopa kymmenen asteen lämpötilaa. Suomen hiihtohuolto ja urheilijat testaavat maanantaina suksia iltapäivän harjoituksissa, jotta he voisivat päästä jyvälle iltapäivän oloista.



– Saa nähdä, miten latu käyttäytyy treeneissä. Toivon, että keli rapsahtaa lopuksi, Pärmäkoski sanoi ja tarkoitti, että märän ladun pinta kovenee sään kylmetessä iltapäivän lopuksi.



Kymppi perinteisellä on Pärmäkosken bravuurimatka, ja hän luottaa Seefeldin ladulla vahvuuksiinsa.



– Siellä on melkein 1,5 kilometriä tasatyöntöä ylhäällä. Latu kierretään kahdesti, Pärmäkoski kuvasi.



Pärmäkoski ei ota Seefeldissä ylimääräistä painetta, vaikka avausviikonloppu ei tuonut vielä mitalia.



– Uskon, että pertsan kymppi on paras matkani. Jos siitä ei tule mitalia, niin sitten on kaksi matkaa jäljellä. Ensimmäisten kisojen jälkeen ei voi ruveta synkistelemään, Pärmäkoski sanoi.



Matintalo saa tilaisuuden



Matintalo, 22, pääsee Seefeldissä viimeinkin arvokisoissa perinteisen hiihtotavan kympille, jota hän pitää uran tässä vaiheessa parhaana matkanaan.



– Tämä kisa on ollut koko kauden oma päätavoite, Matintalo sanoi.



Mononen hiihti lauantain yhdistelmäkilpailussa 12:nneksi, mikä on hänen uransa paras sijoituksensa arvokisoissa. Mononen, 34, sai kisasta hyvän nosteen myös kympille, vaikka väliaikalähdön taktiikka on aivan toisenlainen kuin yhdistelmäkilpailussa.



– Lauantaina hiihdettiin eri latua kuin mitä tiistaina hiihdetään. Silloin perinteinenkin sujui hyvin, joten olen ihan luottavainen, Mononen kertoi.