Sade sotkee Unkarin gp:n aika-ajoja - Vettel kärjessä

Sade on sotkenut formula 1 -sarjan Unkarin gp:n aika-ajoja, joista on takana kaksi osiota. Aika-ajojen kärjessä on Ferrarin Sebastian Vettel ennen kakkosajan kirjannutta Renault'n Carlos Sainzia.

Vettel on ajanut ylivoimaisesti nopeimman ajan, sillä Sainz on ollut peräti 2,135 sekuntia hitaampi. Red Bullin Max Verstappen on kolmantena ja Mercedeksen Lewis Hamilton neljäntenä.

Vettel ajoi tämänhetkisen ykkösajan välikelin renkailla juuri ennen kuin sade teki aika-ajosta vesiliirtoa.

Suomalaiskuskeista Mercedeksen Valtteri Bottas on kuudentena ja Ferrarin Kimi Räikkönen kahdeksantena. MM-sarjan kärkipään kuskeista Daniel Ricciardo oli vasta 12:nneksi nopein eikä yltänyt päätösosioon.