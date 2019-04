Saara Aalto tähdittää muodostelmaluistelun MM-kotikisojen avajaisia

Helsingissä 12. huhtikuuta alkavat muodostelmaluistelun MM-kisat saavat tähtiloistoa, kun avajaisnäytöksessä esiintyy luistimilla Saara Aalto. Avajaisnäytös nähdään ennen lyhytohjelmakilpailua.

Britannian Dancing On Ice -ohjelmassa luistellut Aalto esiintyy MM-yleisölle parinsa Hamish Gamanin kanssa. Tv-ohjelmassa kolmanneksi sijoittunut pari on valmistellut avajaisia varten luisteluesityksen Aallon Dance Like Nobody’s Watching -kappaleeseen.

MM-tapahtuman avajaisissa esiintyy lisäksi 150 suomalaista luistelijaa.

Suomea 24 muodostelmaluistelujoukkueen MM-kisassa edustavat Helsinki Rockettes ja Marigold IceUnity. Vuodesta 2000 lähtien järjestetyissä lajin MM-kilpailuissa Suomi on saavuttanut yhteensä 23 mitalia, joista yhdeksän maailmanmestaruutta.