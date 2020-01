Uuden vuoden hienosti aloittanut Emil Ruusuvuori juuttui tenniksen Australian avoimissa karsintaan. Rankingiaan sadan parhaan joukkoon hilaava suomalaislupaus kärsi perjantaina tappion Ranskan Elliot Benchetritille lukemin 4–6, 6–0, 6–7 (3–7).

Ruusuvuori kukisti karsintojen avauskierroksella Argentiinan Facundo Menan. Tappio Benchetritille tuli yllätyksenä, sillä ranskalainen on maailmanlistalla vasta sijalla 229 ja Ruusuvuori sijalla 104.

– Kaveri syötti minua paremmin ja sai sitä kautta annettua painetta, Ruusuvuori tiivisti tappionsa.

– Itse en pelannut niin hyvin kuin edellisessä matsissa. Ei vain kulkenut yhtä hyvin.

Ottelu ratkesi kahden tunnin 14 minuutin kamppailun jälkeen katkaisupelissä.

– Oli tiukka matsi. Taistelin loppuun asti, ja voittokin oli tosi lähellä, Ruusuvuori totesi.

Alkukaudesta sadan joukkoon

Ruusuvuoren, 20, kausi alkoi erinomaisesti, kun hän selvisi Australian Bendigossa järjestetyssä haastajakiertueen turnauksessa loppuotteluun. Se kohensi hänen rankingsijoituksensa aivan sadan tuntumaan.

– Takana on hyvät kaksi viikkoa tästä tappiosta huolimatta. Tästä on hyvä jatkaa, vaikka tappio nyt kirpaiseekin. Alkukauden tavoitteena on nostaa sijoitus sadan joukkoon, ja se on jo tosi lähellä, Ruusuvuori jatkoi.

Ruusuvuori tulee hetkeksi Suomeen ja jatkaa kauttaan sisäkentillä. Alkuvuoden ohjelmassa on ATP-250-turnauksia, joista ensimmäinen pelataan Montpellierissä helmikuun alussa.

– Yritän päästä karsintojen kautta isompiin kisoihin ja hakea niistä isompia pistepotteja, koska minulla ei ole isoja potteja puolustettavana, Ruusuvuori suunnitteli jatkoaan.

– Pelissä on vielä paljon kehitettävää. On paljon juttuja, joita voin parantaa treenaamalla. Tästä on hyvä jatkaa kautta.

Ruusuvuoren tukena Australiassa olivat valmentaja Federico Ricci ja oma manageri.