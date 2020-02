Ruotsin sprinttitähden Stina Nilssonin kausi ohi

Sprinttihiihdon olympiavoittajan Stina Nilssonin kausi on ohi, hiihtäjä vahvisti SVT:lle. Nilsson on ollut sivussa kilpaladuilta vuodenvaihteessa kisatun Tour de Skin ensimmäisen kilpailun jälkeen, kun selvisi, että hänen kylkiluissaan on rasitusmurtuma.

Ruotsalaistähdellä oli kylkivaivoja jo harjoituskauden aikana, mikä sekoitti Nilssonin valmistautumista kauteen.

Nilsson, 26, ei halua kiirehtiä paluunsa kanssa, vaikka maailmancupissa alkaa viikonloppuna ensimmäistä kertaa kisattava maailmancupin pohjoismainen kiertue eli Ski Tour.

– Tunnen, että minulla ei ole mitään aihetta stressata. En edelleenkään käytä harjoituksissa sauvoja enkä halua riskeerata ensi kautta, Nilsson kertoi SVT:lle.