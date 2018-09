Roheryn ravasi jälleen voiton Ruotsissa

Suomalaistamma Roheryn juoksi 125 000 kruunun voiton Solängetin V75-ravien tammalähdössä lauantaina. Ulf Ohlsson ajoi Timo Nurmoksen valmennettavaa. Carol Stable on voittajatamman kasvattaja ja Lähteenmäki Consulting Oy omistaja.

Roheryn ampaisi katapultin lailla matkaan ja meni johtoon. Suosikki Indoor Voices eteni takamatkalta aikaisin rinnalle. Maalisuoralla ei kukaan uhannut suomalaista. Roheryn viiletti ykköseksi ajalla 14,3/2140 metriä. Kauden ansiot ovat jo lähes 400 000 kruunua.

Matias Salon valmentama Celebrity Lane kiri väkevästi kolmanneksi Pronssidivisioonassa. Erik Adielsson ohjasti Talli RaviRingin ruunaa. Emilie Leon Sign Me Up Too meni voittoon ennen Peter Ingvesin Dreamboy Asia. Ingves sai juhlia ykköstä iltapäivän ykkössarjassa. Ranskalainen Dreammoko kiri Ingvesin ajamana 200 000 kruunun voittoon ohi Petri Salmelan Makethemarkin. Richard Westerinkin valmentama Dreammoko kilpaili keväällä Elitloppetissa.