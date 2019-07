Riikka Lehtonen mäiskii palloa elämänsä parhaassa kunnossa

Suomen kesäaurinko hellii vantaalaista hiekkakenttää. Energiaa uhkuvat myös hietikolla huhkivat kuusi huippu-urheilijaa, jotka valmistautuvat beach volleyn Moskovan EM-kisoihin. Joukon kokenein on keskiviikkona 40 täyttävä Riikka Lehtonen, jonka olemuksessa vuodet eivät näy.

– Ikä on vain numero. Nautin pelaamisesta todella paljon. Kun rämmin loukkaantumisten kanssa, en olisi uskonut, että pelaan vielä nelikymppisenä, Lehtonen sanoi parituntisen harjoitussession jälkeen.

Lehtonen sanoo olevansa elämänsä parhaassa kunnossa ja iloinen siitä, että päätti jatkaa uraansa vuonna 2016. Tuolloin hän koki silloisen parinsa Taru Lahti-Liukkosen kanssa kovan pettymyksen, kun paikkaa Rion olympialaisiin ei tullut.

Nyt näköpiirissä ovat seuraavat olympialaiset. Tokion kisoihin pääsy olisi Lehtoselle ja hänen nykyiselle parilleen Niina Ahtiaiselle unelmien täyttymys. Isoista kisoista huippu-urheilija ammentaa motivaatiota.

– Sitä haluaa olla tämän lajin paras, eikä makaamalla voi olla paras, Lehtonen tiivisti.

Pelkkä motivaatio ei riitä huipulla pysymiseen. Lehtonen on saanut osansa loukkaantumisista, jotka pakottivat hänet lopettamaan lentopallon vuonna 2013.

– Olen oppinut kuuntelemaan kroppaa eri tavalla kuin 15 vuotta sitten. Jos tekee kovan punttitreenin, ei kannata tehdä mitään kovin räjähtävää seuraavaksi, Lehtonen sanoi.

Hän on aina kiinnittänyt huomiota lihashuoltoon ja venyttelyyn, mistä keho nyt kiittää. Lehtonen puolestaan kiittää taustajoukkojaan.

– Kun palasin Suomeen, löysin hyvän fysioterapeutin ja fysiikkavalmentajan. He ovat syy siihen, miksi pystyn vielä pelaamaan.

Maailmankiertueella armottomat karsinnat

Lehtonen ei osaa arvioida beach volleyssä pelaamiensa otteluiden määrää. Hän piti hiekkalajista taukoa lentopallouransa huipulla, mutta viime vuosina otteluita on taas kertynyt. Vielä vaikeampi on hahmotella, kuinka monta kertaa hän on lyönyt palloa.

– On sitä tullut mäiskittyä, Lehtonen naurahti laskutoimituksen mahdottomuudelle.

Kuluvana vuonna lyöntejä on tullut vähemmän kuin Lehtonen haluaisi. Menestystä ei ole tullut toivotulla tavalla.

– Maailman taso on hemmetin kova, Lehtonen totesi ykskantaan.

Maailmankiertueen turnausjärjestelmä on armoton, jos pääsarjapaikkaa joutuu hakemaan karsinnoista.

– Matkustetaan Kiinaan ja pelataan siellä yksi ottelu, joka hävitään 20–22, 22–24. Se nostaa paineita seuraavaan turnaukseen, Lehtonen kuvaili.

Jos karsintapeikon saa kukistettua, pääsarjassa on helpompaa. Lehtonen ja Ahtiainen saivat heinäkuussa Portugalista 17:nnen sijan ja hieman palkintorahaa hävittyään ensin niukasti brasilialaiselle huippuparille.

Elokuussa niukat tappiot olisi hyvä kääntää voitoiksi. EM-kisoja ennen pelataan Wienissä maailmankiertueen korkeimman tason turnaus ja arvokisojen jälkeen Moskova isännöi vielä toista turnausta.

– Niihin tämä kesä kulminoituu. Ei auta kuin painaa, Lehtonen sanoi päättäväisenä.