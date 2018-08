Ricciardo jättää Red Bullin F1-tallin

F1-kuljettaja Daniel Ricciardo jättääRed Bull -tallin tämän kauden jälkeen. Red Bull tiedotti asiasta perjantaina nettisivuillaan. Australialainen Ricciardo on ajanut Red Bullilla vuodesta 2014.

Hän on kaasuttanut yhteensä seitsemään osakilpailuvoittoon. Tämän kauden MM-sarjassa Ricciardo on viidentenä. Parhaimmillaan Ricciardo on sijoittunut MM-pisteissä kolmanneksi.

Linkki juttuun