Reuters: Kaksi kenialaisjuoksijaa ulos Dohan MM-kisoista

Kenialaiset kestävyysjuoksijat Michael Kibet ja Daniel Simiyu eivät saa osallistua Dohan MM-kisoihin, uutistoimisto Reuters kertoo.

Reutersin mukaan kiellon syynä on, ettei juoksijoita ole testattu tarpeeksi. Kansainvälisen yleisurheilun etiikkaa valvovan Athletics Integrity Unitin (AIU) sääntöjen mukaan MM-urheilijoiden on täytynyt käydä vähintään kolmessa kilpailujen ulkopuolisessa ja yhdessä kilpailuissa pidetyssä dopingtestissä kymmenen kuukauden aikana.

Kibet ja Simiyu olivat Kenian MM-karsinnoissa ykkönen ja kakkonen miesten 5 000 metrillä.

Kenian yleisurheilumaajoukkueen ympärillä on kuohunut viime päivinä. Saksalainen tv-kanava ZDF kertoi maanantaina, että kaksi MM-kisoihin valittua kenialaisjuoksijaa on kuvattu dopingin käytöstä itse teossa. Tunnistamattomaksi videolla peitetyistä juoksijoista toinen on ZDF:n mukaan mies ja toinen nainen.

MM-yleisurheilu alkaa Dohassa perjantaina.

