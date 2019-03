Real Madrid ja Tottenham toivovat Mestarien liigasta lohtua, PSG hyvissä asemissa

Real Madrid ja Tottenham pääsevät tiistaina hyvistä lähtökohdista jalkapallon Mestarien liigan neljännesvälierien ratkaiseviin peleihin.

Madridilaiset hakivat neljännesvälierien avausosassa Ajaxin kotikentältä 2–1-vierasvoiton, ja Tottenham kuritti kotikamppailussaan Borussia Dortmundia 3–0. Siitä huolimatta sekä Realin että Tottenhamin viime ajat ovat olleet jokseenkin synkkiä.

Tottenham on hävinnyt kolmesta edellisestä Englannin Valioliigan ottelustaan kaksi ja pelannut tasan Arsenalia vastaan. Esitykset saivat päävalmentaja Mauricio Pochettinon myöntämään, että mestaruuskamppailu jää Manchester Cityn ja Liverpoolin väliseksi.

Real on puolestaan Espanjan liigan mestaruuskamppailussa sivuosassa, sillä ero kärjessä olevaan Barcelonaan on 12 pistettä. Pettymys on ollut viime aikoina madridilaisryhmässä suuri, kun Barcelona kukisti Realin ensin Espanjan cupissa ja sen jälkeen liigassa.

Vielä vaisummin on tosin sujunut viime aikoina Dortmundilla, joka vielä jokin aika sitten lasketteli Saksan Bundesliigan kärjessä mukavalla erolla Bayern Müncheniin. Dortmund johtaa yhä sarjaa, mutta Bayern on noussut tasapisteisiin.

Dortmund on voittanut kaikki kilpailut mukaan lukien vain yhden seitsemästä viime pelistään. Joukkueen puolustus on vuotanut.

– Päästämme outoja maaleja. Sellaisia, jotka pitäisi olla helppoa puolustaa, saksalaisjoukkueen maalivahti Roman Bürki myönsi uutistoimisto AFP:lle.

Vaikka Dortmundin lähtötilanne tiistain otteluun on tukala, uskoa tuo hyökkäyspelin sielun Marco Reusin paluu loukkaantumisen jälkeen tositoimiin.

PSG hyvissä asemissa

Realille Mestarien liigan voitto näyttää ainoalta mahdollisuudelta pelastaa valjusti sujunut kausi. Jos neljättä peräkkäistä ykkössijaa ei tule, Santiago Solarin aika madridilaisjoukkueen päävalmentajana uhkaa jäädä lyhyeksi.

Solari aloitti Realin päävalmentajana viime lokakuussa.

Keskiviikon otteluissa PSG isännöi Manchester Unitedia ja Porto AS Romaa. Pariisilaiset pääsevät kotikentälleen hyvistä asemista, sillä joukkue haki Manchesteristä 2–0-vierasvoiton. AS Roma voitti kotipelinsä 2–1.