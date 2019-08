Ravi-Suomen valtaistuimille on tungosta – Pohjois-Pohjanmaan edustus Kuninkuusraveissa on tällä kertaa Ryti-Tytön varassa

Tänä vuonna kilpailu palaa alkulähteilleen Lahteen, missä järjestettiin seitsemät ensimmäiset Kuninkuusravit.

Kuninkuusraveilla on lähes satavuotiset perinteet. Tänä vuonna kilpailu palaa alkulähteilleen Lahteen, missä järjestettiin seitsemät ensimmäiset Kuninkuusravit.

Ennakkoasetelma on erikoinen, sillä kummankin sukupuolen kohdalla valtaistuin on tyhjillään. Hallitseva kuningatar Akaasia vetäytyi kilpakentiltä eläkkeelle. Viime vuonna kuninkaaksi kruunattu Costello ei puolestaan pääse terveysmurheiden vuoksi puolustamaan titteliään.

Valtaan pyrkiviä piisaa. Kuninkuus- ja kuningatarkisaan ilmoitettiin ennätysmäärä hevosia, yhteensä 48. Jo kruunujahtiin lähtevien kahdentoista oriin ja kahdentoista tamman seulominen oli haastavaa, kun ehdokkaiden väliset erot olivat paikoitellen minimaalisia.

Kilpailun juryn valinnat aiheuttivat vilkasta polemiikkia. Tämä kertoo Kuninkuusravien valtavasta merkityksestä. Pelkkä mukaanpääsy on kunnia-asia, sekä hevosten taustavoimille että paikkakunnan harrastajille.

Kuninkuusravit liikuttavat suuria fanilaumoja, kun oman pitäjän hevosta lähdetään kannustamaan banderollit hulmuten ja torvet töristen. Lahteen odotetaan viikonlopun aikana noin 50 000 katsojaa.

Pohjois-Pohjanmaan edustus on tänä vuonna Ryti-Tytön varassa. 11-vuotiaan tamman omistajiin kuuluvat oulaistelainen Kai Pajala ja ylivieskalainen Marko Taittonen. Ryti-Tyttö valmentautuu kolmannen omistajansa Olli-Pekka Porolan hoivissa Lapualla. Tamman ohjakset ottaa tuttuun tapaan käsiinsä seinäjokinen nuorimies Jonny Länsimäki.

– Ryti-Tytöllä on hieno asenne. Se yrittää aina parhaansa, päivästä riippumatta, kertoo 24-vuotias Länsimäki.

Ryti-Tyttö lähtee kolmannen kerran seppelejahtiin. Ensimmäinen yritys meni harjoitellessa, mutta viime vuonna tamma näytti potentiaalinsa. Ryti-Tyttö voitti mailin osamatkan ja sijoittui kokonaiskisassa komeasti kolmanneksi.

– Edelliset kisat ovat antaneet meille oppia. Tamma selvittää kaikki matkat, emmekä taatusti lähde häviämään.

Ryti-Tytöllä on suuri merkitys Länsimäelle.

– Tamma on minulle tärkeä hevonen, ihan urani tärkein.

Juliette Lax ja Liisan Tulilintu kuumimmat kuningatarkandidaatit

Ennakkosuosikkeihin Ryti-Tyttö ei lukeudu, mutta kun tammojen puolella erot ovat marginaalisia, on kaikki mahdollista. Kysymysmerkin nostaa ilmaan se, ettei Ryti-Tyttö ole startannut sitten juhannuksen. Länsimäki kuitenkin hälventää epäilyksiä.

– Kävin hiljattain laskemassa tammalla reippaamman harjoitusajon. Kaikki vaikutti olevan kunnossa.

Kun kokeneet voimatammat Huimariina ja Vieskerin Virva ovat etsineet parasta virettään, nousevat Juliette Lax ja Liisan Tulilintu kuumimmiksi kuningatarkandidaateiksi. Ensin mainitun kohdalla viimeistelykisa ei mennyt nuottien mukaan, kun tamma taipui pitkällä matkalla.

Jälkimmäisen heikkous on laukkaherkkyys. On epätodennäköistä, että Liisan Tulilintu ravaa koko 6 809 metrin urakan ajan.

Kuningatarkisan jokeriksi saattaa nousta Hetviina. Antti Tupamäen suojatilta löytyvät kaikki vaadittavat ominaisuudet, mutta tamman akilleenkantapää on se, että ravi tuppaa murenemaan loppua kohti.

Oripuolella kärkeen on tyrkyllä kolmikko Välähdys, Vixen ja Välkyn Tuisku. Koko koplalla on omat oksakohtansa. Sen vuoksi myös kuninkuuskisa on kutkuttavan yllätysaltis.