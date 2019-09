Ranska löi Suomen EM-lentopallon neljännesvälierissä – päävalmentaja Banks: "Nyt päti vahvemman laki, meillä ei ollut vastausta"

Hakkuripuoli ei toiminut koskaan. Ngapeth näytti millainen hakkuri on, tappaa pallot ja tekee parikymmentä pistettä ottelussa. Joskus kolmisenkymmentäkin. Ranskalla kaksikin noita, Boyer oli toinen. Suomen hakkurilla toppas noin kymmeneen ja epäonnistumiset söivät noitakin pisteitä.

Laitaiskijät. Siltala pelas hyvin. Muita piti vaihdella että jollakin sattuisi hyvä päivä, hävittiin tuossa joka pelissä.

Kolme ukkoa peräkkäin syötti verkkoon, kolme pistettä meni eikä vastustajan tarvinnut tehdä mitään.

Yksilötaidoissa vain Tervaportti ja Kerminen ovat kansainvälistä tasoa. Muiden kohdalla ailahteluja ja turhia virheitä aivan liikaa.

Paremmalle hävittiin. Tuo on meidän tasomme Euroopassa, 9-16. Ollaan kuitenkin paras pohjoismaa ja se on outoa palloilulajeissa.

Tavoite 2021 omat kotikisat. Nyt on aikaa eikä tarvitse 4 kuukaudessa tehdä ihmeitä kuten Banksilta moni odotti. Aivan liian lyhyt aika johtuen siitä että edellinen valmentaja loikkasi toisen maan valmentajaksi keväällä. Jos Banks saa jatkaa niin varmasti on sopimuksensa loppuun asti, näin luulen.