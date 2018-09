Räikkösen lähimies tietää syyn yllätysratkaisuun: "Hän rakastaa ajamista"

Kimi Räikkösen paluu F1-uransa alkupisteeseen eli Sauber-talliin on puhuttanut ja hämmästyttänyt, mutta asiassa ei ole Räikkösen pitkäaikaisen luottomiehen Steve Robertsonin mukaan mitään ihmeteltävää. Syy ensi kuussa 39 vuotta täyttävän Räikkösen jatkamiseen, ja "putoamiseen" huipulta eli Ferrarilta selkeästi alemman tason joukkueeseen, on Robertsonin mielestä yksinkertaisen selvä.

- Kimi haluaa ajaa F1:tä. Hän rakastaa ajamista, Räikköstä jo vuonna 2001 Sauberille avittanut Robertson toteaa Autosport-sivuston pitkässä Räikkönen-jutussa.

- Ihmiset yllättyivät (Sauber-pestistä), koska useimmat odottivat hänen lopettavan uransa niin monen Ferrari-vuoden jälkeen. Istuvan huviveneessään ja nauttivan loppuelämästään. Mutta hän rakastaa ajaa F1-autoja, hän saa siitä kiksejä ja nauttii olla äärirajoilla.

Nauttiminen. Se on avainsana myös Räikkösen ensi kauden tallipäällikölle Frederic Vasseurille. Sauber-pomo myöntää, että Räikkösen saapuminen on viime vuodet alamaissa olleelle tallille upea täysosuma.

- Luulen, että hänellä oli paljon parempiakin tarjouksia (kuin mihin Sauber kykeni). Mutta hän vakuutti minut keskustellessamme: hän keskittyi vain hyviin kysymyksiin, kuten "mikä on simulaattoritilanne", "millainen on suhde Ferrariin", "kuinka talli toimii", "kuka on pääinsinööri", "missä mennään seuraavan auton kanssa". Rakastin tuota lähestymiskulmaa, Vasseur hehkuttaa Autosportille.

- Hän tietää mihin hän astuu. Kehitystyössä hänellä on paljon annettavaa (Sauberille), ja hän on ylpeä voidessaan auttaa tallia kasvamaan, Robertson vahvistaa.

- Kimi on varmaankin yksi parhaista, jos ei paras palautteen antaja kuljettajista, tallipäällikkö Vasseur huomauttaa vielä.

Räikkösellä on huimaa vaikutusta työpajan ulkopuolellakin. Suosittu F1-sankari tekee Sauberista seuratun.

- Hänellä on suuri vaikutus markkinointipuolella. Saamme tarjouksia joka puolelta, sponsoreilta. Se tuntuu oudolta, sillä vuosi sitten emme olleet mitään, Vasseur myhäilee.

- Luulen, että Kimi nauttii ajamisesta meillä.

Linkki juttuun