Räikkönen miettii puheita F1:n helppoudesta: Joskus tuntuu helpommalta, joskus kokemus on tuskallinen

Formula ykkösissä pitkään ajaneet Romain Grosjean ja Lewis Hamilton ovat tällä kaudella pohtineet, kuinka nykyiset F1-autot ovat liian helppoja ajaa. Grosjean kertoo väsyneensä enemmän karting-autolla ajamisesta kuin gp-kisasta, ja Hamilton on väittänyt voivansa helposti vetää vaikka kolme kisaa peräjälkeen.

Nuori F1-tähti Max Verstappen ehti tyrmätä kokeneempien puheet "hevonpaskana". Nyt myös urallaan lähes 79 000 gp-kisakilometriä ajanut Kimi Räikkönen on ottanut kantaa asiaan. Räikkösen tapaan taitavasti asiaa joka kantilta pohtien.

– Onko ajaminen nyt vaikeampaa vai vähemmän vaikeaa? Mahdoton sanoa. Jos mietit kymmenen vuoden takaisia aikoja, muisti tekee tepposet etkä muista (enää tarkkaan). Ehkä nyt ei ole samanlaista (kuin silloin), F1-debyyttinsä vuonna 2001 tehnyt Räikkönen pyörittelee Autosportille.

– Kun palaat talvitauolta ajamaan, silloin niskasi on jumissa 20 kierroksen jälkeen ja tuntuu kauhealta. Mutta sitten toisessa testiajossa tunnet pikkaisen kipua vielä siellä täällä, ja sitten totut taas (ajamiseen). Kuten missä tahansa urheilulajissa, totut siihen mitä teet eikä se tunnu vaikealta.

Räikkönen on käskyttänyt urallaan monenlaista F1-autoa, V10-moottoreista nykyisiin V6-turbohybrideihin. Ja säännötkin ovat muuttuneet vuosien saatossa suuntaan jos toiseen.

– Ei silloin varhaisvuosinani ajaminen tuntunut sen erilaisemmalta. Jotkin kisat ovat vaikeampia kuin toiset. Tuolloin männävuosina testasimme paljon ja totut sitä myöten (ajamiseen) enemmän.

– Mutta oli miten oli, kovaa ajaminen äärirajoilla on aika vaikeaa. Joskus se tuntuu helpommalta: muistan kun alla oli erittäin hyvä, täysin täydellinen auto, ajaminen ei oikein tuntunut miltään. Kaikki on upeaa, ja se tuntuu hieman liian helpolta. Mutta toisinaan kokemus on tuskallinen, silloin kun sinun on todellakin taisteltava.