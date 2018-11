Räikkönen joutui keskeyttämään viimeisen Ferrari-kisansa – edustaa italialaistallin väreissä vuoden loppuun asti

Formula ykkösten kausi päättyi suomalaislasien läpi katsottuna katkerasti Abu Dhabissa. Toisesta lähtöruudusta kilpailuun lähtenyt Mercedeksen Valtteri Bottas hyytyi kilpailussa viidenneksi. Ferrarin Kimi Räikkösen iltapuhde oli synkkä, sillä suomalaisveteraani joutui keskeyttämään kilpailun kilpailun alussa.



Abu Dhabin osakilpailun voittoon kruisaili viidennen maailmanmestaruutensa voittanut Mercedeksen Lewis Hamilton, joka piti haastajansa takana. Toiseksi ylsi Ferrarin Sebastian Vettel ja kolmanneksi Red Bullin Max Verstappen.



Bottaksen vaikeudet alkoivat, kun kilpailua oli ajettu 35 kierrosta. Mercedeksen renkaat menivät lukkoon, ja Bottas joutui taipumaan kilpakumppaneilleen. Ensin ohi tuli Vettel, sitten molemmat Red Bull -kuskit.



– En tiedä, olivatko ne omia virheitäni. Ei sillä ole niin väliä tällaisen kauden jälkeen, silminnähden pettynyt Bottas kommentoi C More Maxin haastattelussa kilpailun jälkeen.



Nastolalaisen toinen kausi Mercedeksellä päättyi hurjaan pettymykseen. Viime kaudella Bottas oli MM-pisteissä kolmas, tällä kaudella vasta viides. Bottaksen koko kausi sujui pahasti tallitoveri Hamiltonin varjossa, sillä britti pesi suomalaisen osakilpailuvoitoissa tylysti 11-0.



– Tämä kausi oli "meni päin sitä itseään" -kausi. Pitää miettiä tulevaa eikä menneitä ja ottaa oppia tästä. Pieni loma tähän väliin tulee tekemään hyvää, Bottas jatkoi.



Ajohaluinen Räikkönen piti MM-sarjan kolmannen sijan



Kimi Räikkösen viimeinen kilpailu Ferrarilla jäi tyngäksi. Suomen F1-veteraanin kisa päättyi radan maalisuoralle kuuden kierroksen jälkeen Ferrariin iskeneen sähkövian takia.



– Olisi ollut kiva ajaa pidempään, kun tänne asti tultiin, Räikkönen tuhahti tuttuun tyyliinsä C Morelle.



Keskeytyksestä huolimatta Räikkönen piti MM-sarjan kuljettajien kolmannen sijan kahden pisteen erolla Verstappeniin, joka ohitti pisteissä Bottaksen.



Räikköselle kausi oli toisen Ferrari-ajanjakson paras. Räikkönen edusti Ferraria vuosina 2007–2009 ja 2014–2018. Räikkösen maailmanmestaruus vuonna 2007 on viimeisin kuljettajien mestaruus, jonka Ferrari on pystynyt voittamaan.



Räikkönen jatkaa autourheilun kuninkuusluokassa ensi kaudella Sauberin riveissä. Suomalaisen on määrä testata ensi kauden kulkupeliään Abu Dhabissa jo tiistaina.



– Ihan hauska nähdä, mimmoinen se (auto) on, ja mikä on homman nimi.



Edustustehtävät Ferrarin väreissä jatkuvat vielä joulukuuhun asti, Suomessakin.



– Se oli joku Shellin homma, mutta eiköhän tämä kohta ole ohi, Räikkönen murjaisi C More Maxille.



Hamilton voitti kuljettajien mestaruuden suvereenilla 88 pisteen erolla Vetteliin. Mercedes hoiteli itselleen jo viidennen perättäisen valmistajien MM-tittelin.