Räikkönen: Ajetaan ensin tämä kausi loppuun ja katsellaan seuraavaa sitten

Formula ykkösten MM-sarjan kokenein kuljettaja Kimi Räikkönen on ensi kaudella uudenlaisessa tilanteessa. Alla menopelinä on Ferrarin sijasta Sauber ja tallissa kilpakumppanina F1:n tulokaskuljettaja.

Jos tarkkoja ollaan, Sauberilla Räikkösen tavoin ensi kaudella ajavalla italialaisella Antonio Giovinazzilla on formula ykkösistä kilpailukokemusta parin gp:n verran. Käytännössä hän kuitenkin on F1:ssä keltanokka.

Räikkönen aloitti pitkän F1-uransa Sauberilla 2001, eli sveitsiläistalli on vuosien takaa tuttu. Giovinazzi on Räikkösen uran tallikavereista ensimmäinen F1-debytantti.

- Minulla ei ole hänestä minkäänlaista mielikuvaa, Räikkönen vastasi kysymykseen Giovinazzista.

- Yritetään ensin ajaa tämä kausi mahdollisimman hyvin loppuun ja katsellaan seuraavaa sitten, Räikkönen neuvoi.

Paras kausi pitkään aikaan

Räikkönen on ollut viime kuukaudet niin intensiivisen siirtouutisoinnin kohteena, ettei moni ole huomannut hänen ajavan parasta kauttaan pitkään aikaan. Räikkönen on kuljettajien MM-pisteissä kolmantena, kolme pistettä Mercedeksen Valtteri Bottaksen edellä.

Formula ykkösten MM-kisan viimeksi alkuvuodesta 2013 voittanut Räikkönen oli lähellä ykkössijaa elokuun lopussa Italian gp:ssä. Monzassa voiton vei lopulta Mercedeksen Lewis Hamilton, jonka tallikaverin Bottaksen taktisen hidastelun takia Räikkönen jäi toiseksi.

Ferrarin Sebastian Vettel on tekemiensä ajovirheiden jälkeen jäänyt MM-sarjaa johtavasta Hamiltonista jo 40 pisteen päähän. Maailmanmestaruuskamppailu on kääntynyt Hamiltonille niin ratkaisevasti, että Ferrarin tuskin kannattaa enää tallimääräyksillä jarrutella Räikkösen vauhtia siinä toivossa, että se parantaisi Vettelin gp-sijoituksia.

Automerkkien MM-sarjassa Mercedeksen johto toisena olevaan Ferrariin on 37 pistettä, kun jäljellä on kuusi gp-kilpailua.

- Jos aiomme taistella maailmanmestaruudesta, kummankin automme on sijoituttava mahdollisimman hyvin, Räikkönen sanoi.

Ohittaminen konstikasta

Sotshin MM-historia formula ykkösissä on vasta neljän kilpailun mittainen. Räikkönen ei aluksi erityisemmin pitänyt radasta.

- Täällä oli hyvin vaikea ohittaa, mikä teki kilpailusta tylsän. Alussa oli vaikea saada renkaita toimimaan, mutta nykyisin pitoa on enemmän, kun asvaltti on kuluneempaa. DRS-alueita (auton aerodynaamisen vastuksen vähentämiseen sallittu rata-alue) on hieman pidennetty, joten jospa se helpottaisi ohittamista, Räikkönen aprikoi.