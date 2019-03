Pystypaikan sakot veivät Mäkäräisen mitalisaumat – "Parempaakin oli tarjolla"

Suomen ampumahiihtoässä Kaisa Mäkäräinen avasi MM-kisojen henkilökohtaiset matkat pikakilpailun 12:nnella sijalla. Makuupaikan puhtaasti ampunut Mäkäräinen menetti mitalisauman kahteen pystypaikan ohilaukaukseen.



– Parempaakin oli tarjolla. Periaatteessa ihan hyvän tuntuista tekemistä, mutta pystystä valitettavasti kaksi ohi, niin siihen se sitten meni, Mäkäräinen summasi Ylen tv-haastattelussa.



Mäkäräinen johti kilpailua makuupaikan jälkeen, mutta kaatui ammuntojen välisellä hiihtolenkillä. Suomalainen kertoi, että ladulle oli kertynyt suuria lumipaakkuja.



– Eka kierros tuntui tosi hyvälle. Hyviä osumia kaikki makuulta. Sitten kävin polvillani tuolla hangessa. Sitä pöpperöä oli niin paljon, että olisi pitänyt olla sellaiset hirvenkoivet, että olisi päässyt loikkimaan pidemmällä askeleella niiden töppyröiden yli, Mäkäräinen naurahti.



– Muutama sija siihen ehkä meni, mutta ohilaukauksia ei sen piikkiin voi laittaa.

Kilpailun voitti yhden sakon ampunut Anastasija Kuzmina. Maailmanmestaruus on slovakialaiselle uran ensimmäinen. Norjan Ingrid Landmark Tandrevold otti hopeaa ja Saksan Laura Dahlmeier pronssia.



Sunnuntain takaa-ajokilpailuun Mäkäräinen lähtee kohtalaisen hyvistä asemista. Hän jäi Kuzminasta 34 sekuntia ja pronssista 22 sekuntia.



– Tiukka kisahan tuo on, siinä on tosi paljon tyttöjä. Takaa-ajosta tulee varmasti vaihteleva, kun on neljä ammuntaa. Kun on noin pienet erot, niin ampumanopeus ja peesit ladulla vaikuttavat.



Muista suomalaisista Venla Lehtonen oli 45:s, Laura Toivanen 63:s ja Suvi Minkkinen 73:s. Lehtonen pääsi Mäkäräisen lisäksi takaa-ajokilpailuun.