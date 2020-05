Pyrintö pyrkii kisojen järjestämiseen – heinäkuun tapahtuman painopistelajit ovat naisten pika-aidat ja miesten 200 metriä

Valkean kaupungin yleisurheilukisat Raatissa on merkitty kilpailukalenteriin 3. heinäkuuta ja silloin se myös järjestetään – tavalla tai toisella. Oulun Pyrintö oli palaverissaan asiasta yksimielinen.

– Paljon on kysymysmerkkejä, mutta tahtotila järjestämiseen on kova. Menemme eteenpäin viikko kerrallaan. Urheilijat ovat valmiita kilpailemaan, Pyrinnön yleisurheiluvastaava Heikki Aura kertoo.

Paljonko tapahtumaan saa ottaa yleisöä? Se on kiinni aluehallintoviraston tulevista linjauksista. Tällä hetkellä tapahtumien ihmismäärien rajaksi on määritelty 500 henkeä, mutta stadionilla on samaan aikaan myös urheilijoita ja toimitsijoita.

– Paljon riippuu siitä, miten aluehallintovirasto näkee stadionin eli jos suorituspaikat ovat riittävän kaukana, katsojia voisi olla 500, Aura pohtii.

Yksi mahdollisuus on lohkoa stadionia niin, että esimerkiksi 800 ihmisen yleisömäärä olisi mahdollinen. Myös jalkapalloseurat ovat pohtineet samaa asiaa.

On selvä, ettei Pyrintö pysty tämän hetken tilanteessa järjestämään kansainvälistä kisaa. Urheilijoiden rekrytoinneista vastaava Antti Haapalahti sanoo, että päätös mahdollisesta yleisömäärästä vaikuttaa budjettiin myös suomalaisurheilijoiden kohdalla.

Alkuperäisen ajatuksen mukaan kisoissa olisi kaksi painopistelajia sekä naisissa että miehissä. Nyt tyydytään hakemaan laatua erityisesti naisten 100 metrin aitoihin ja miesten 200 metrille, jossa on mahdollisuus juoksuttaa lähtöviivalle Pyrinnön omista urheilijoista Samuel Purola ja Eetu Rantala.

Aitajuoksua varten Haapalahti on ollut yhteydessä Tampereen Pyrinnön valmentajaan Matti Liimataiseen.

– Maria Huntington ja Lotta Harala ovat hänet urheilijoitaan. Silloin saisimme hyvän aitakisan, vaikka kolme kansainvälistä aituriamme eivät olisikaan paikalla, Haapalahti toteaa.

Ajankohta saattaa olla Valkean kaupungin kisojen valttikortti. Käytännössä Suomessa ei ole ennen sitä merkittäviä monilajisia yleisurheilukisoja. Ensimmäinen GP-kilpailu järjestetään 8. heinäkuuta Jyväskylässä.

Jos järjestäjät pystyisivät nappaamaan esimerkiksi Huntingtonin Raattiin, ottelija voisi osallistua myös pituushyppyyn. Tasokkuutta lajiin toisi myös Kokkolan Veikkojen Roosa Määttälä, joka opiskelee Oulussa.

Miesten keihäässä lähtökohta on saada ainakin pohjoisen urheilijat Toni Keränen ja Jani Kiiskilä vauhdinottoradan päähän.

Haapalahti kuitenkin muistuttaa, että tapahtuman tilanne elää koko ajan.

– Meillä ei ole vielä pitäviä sopimuksia urheilijoiden kanssa.