Pyrintö otti aikalisän heinäkuun alun kilpailunsa järjestelyihin – "Emme hanki ostourheilijoita vaan odotamme tilanteen selviämistä"

Yleisurheilun Valkean kaupungin kisat Oulussa on merkitty kauden kalenteriin perjantaille 3. heinäkuuta Raatin stadionille. Koska kesäkauden kohtalo on auki, Oulun Pyrintö on ottanut järjestäjänä aikalisän, mutta linjanveto on selvä.

– Pidimme viime viikolla palaverin ja tuloksena oli, ettemme ala rakentaa tässä vaiheessa isoja kisoja. Emme hanki ostourheilijoita vaan odotamme tilanteen selviämistä toukokuun puoliväliin, Pyrinnön puheenjohtaja Jukka Sihvonen kommentoi.

Pyrintö pohti tapahtuman siirtämistä elokuulle, mutta ajankohdasta tulee erittäin ruuhkainen, kun kausi todennäköisesti painottuu loppukesälle. Kilpailulla ei ole tänä kesänä Tähtikisojen statusta.

Parhaassa tapauksessa ajankohta heinäkuun alussa voi osoittautua Valkean kaupungin kisoille siunaukseksi, jos kausi alkaa juuri niillä kieppeillä.

– Silloin voisi olla halukkaita tulijoita, kun kilpailemaan pääsyä on odotettu. Siinä tilanteessa voimme vähän satsata ja ehdimme hankkia yhteistyökumppaneita. Mitään televisiokisaa ei kuitenkaan ole luvassa, Sihvonen sanoo.

Kisaohjelmassa on 12 lajia. Alun perin vetonauloiksi oli kaavailtu miesten 200 metriä ja 1 500 metriä sekä naisten pika-aitoja.

SUL ilmoitti tiistaina muutoksista tulevan kauden GP-sarjaan. Tämän hetken toiveena on, että sarja alkaisi 8. heinäkuuta Jyväskylässä.