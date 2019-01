Puuhamiehet vakuuttavat: Suomessa ajetaan MotoGP-kisa vuonna 2020

Haaveet F1-osakilpailun ajamisesta KymiRingin radalla ovat vielä alustavien selvitysten tasolla.

Ajetaanko Suomessa ensi vuonna ratamoottoripyöräilyn MotoGP- eli MM-pisteistä?

Ajetaan, vakuuttavat KymiRing-moottoriratahankkeen tuore toimitusjohtaja Markku Pietilä sekä Suomen Moottoriliiton puheenjohtaja Tapio Nevala.

Sen sijaan julkisuudessa esiintyneet spekulaatiot F1-osakilpailun saamisesta Suomeen ovat vielä ennenaikaisia.

– Viime kesänä on aloitettu selvitystyö siitä, millaisia resursseja ja muita vaatimuksia F1-isännyyteen liittyisi. Kun tämä selvitystyö on valmis, tehdään päätös voisimmeko jättää joskus varsinaisen hakudokumentin.

– Nyt on kuitenkin ensimmäistä kertaa realistisesti mahdollisuus keskustella, että Suomessa voitaisiin ajaa F1-osakilpailu, AKK Sport Oy:n toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio toteaa.

Isojen moottoriurheilutapahtumien saaminen Suomeen liittyy Kymenlaaksoon, Iitin kuntaan rakennettavaan KymiRing-moottoriratahankkeeseen. Projektin talouteen on liittynyt matkan varrella paljon kysymysmerkkejä, mutta Pietilä on luottavainen, että homma ei kaadu enää rahaan.

– Nykyisessä asemassani en näe sellaista riskiä, että rata ei valmistuisi MotoGP-osakilpailun vaatimaan kuntoon tai että rata jäisi vajaalle käytölle.

– Hankkeeseen on käytetty toistaiseksi kaikki esiselvitystyö ja lupamenettely mukaan lukien 14 miljoonaa euroa. Vielä tarvitaan vajaat kymmenen miljoonaa euroa. Meillä on kuitenkin käyttämätöntä valtionapua 4,6 miljoonaa euroa, josta 4,1 miljoonaa euroa kohdistuu GP-rataan. Se on tae siitä, että pääsemme eteenpäin, Pietilä muotoili.

Yhteiskunnan tuki KymiRingille on kaikkiaan noin seitsemän miljoonaa euroa.

– Siinä on mukana kaikki menneet ja tulevat, Pietilä totesi.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan KymiRingillä piti ajaa ratamoottoripyörien MM-sarjan osakilpailu jo tänä vuonna. Nyt tavoite on siirretty vuoteen 2020. MM-sarjan vuoden 2020 ohjelmasta ei kuitenkaan vielä löydy merkintää Suomen-osakilpailun päivämääristä.

– Touko-kesäkuussa alkaa radan asfaltointi ja elo-syyskuussa siellä on tarkoitus ajaa MotoGP:n testiajot. Sen jälkeen tehdään päätös vuoden 2020 MM-osakilpailun ajankohdasta, Nevala sanoo.

Budjetista vielä puuttuvia, yksityiseltä sektorilta tulevia miljoonia KymiRing Oy aikoo hankkia rakennusoikeuksia myymällä. Oman ilmoituksensa mukaan yhtiöllä on noin 13 000 kerrosneliön rakennusoikeuksista esisopimus, jonka arvo on 6 miljoonaa euroa.

– Rata-alueelle on kaavoitettu kaikkiaan 100 000 kerrosneliötä varikkorakennuksille, ravintoloille, hotellille, toimistotiloille ja vapaa-ajan asunnoille. 100 000 kerrosneliötä on valtava määrä ja sen rakentaminen kokonaisuudessaan on hyvin pitkän ajan hanke.

– MotoGP-osakilpailun toteutumiseen riittää kuitenkin rata, suoja-alue, varikkoalue ja varikkorakennus. Katsomotilat tullaan todennäköisesti toteuttamaan tilapäisrakentamisen keinoin. Se on yleinen käytäntö, Pietilä tietää.