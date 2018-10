Pulkkanen löi kahdeksan alle ja nousi jakamaan seitsemättä sijaa

Tapio Pulkkasen hieno päivä nosti hänet kärkikamppailuun golfin miesten Euroopan-kiertueen kisassa Skotlannissa. Links-kisa pelataan kolmella kuuluisalla kentällä, ja Pulkkanen takoi lauantaina Carnoustien kentällä kahdeksan alle par -tuloksen 64.

Kisaa johtaa Englannin Tyler Hatton 14 alle par -tuloksella. Pulkkasen saldo kolmelta kierrokselta on yhdeksän alle. Kisan ratkaiseva neljäs kierros pelataan sunnuntaina legendaarisella St. Andrews Old Course -kentällä, jolla Pulkkanen pelasi torstaina neljä yli parin.

Perjantaina huippuluokan tuloksen 63 lyönyt Mikko Ilonen jäi lauantaina Kingsbairnsin kentällä 75 lyöntiin, ja hän putosi tuloslistalla jakamaan 35. sijaa. Kim Koivu pelasi Kingsbairnsissa hyvän 67 lyönnin päivän, mutta se ei riittänyt jatkopaikkaan viimeiselle kierrokselle. Koivu oli lopputuloksissa jaetulla 73. sijalla.