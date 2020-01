Pukki ylivoimaisella ennätysäänivyöryllä Vuoden urheilijaksi – Huuhkajille kaksoisvoitto ja pytyt myös joukkueena ja valmennuksella

Ensinnäkin pääsivät Euroopan TOP-20:nen joukkoon, sillä neljä paikkaa yhä auki. Toisekseen jättivät jo tässä vaiheessa taakseen useita Eurooppalaisia jalkapallomaita, joissa enemmän jalkapalloilijoita kuin koko maailmassa on jääkiekkoilijoita. Kolmannekseen on nauretta pitää tätä Skoda-cupia jonkinlaisena maailmanmestaruuskisana, kun maailman parhaassa kiekkoliigassa on yhä kausi kesken. Neljänneksi jääkiekko on maailmalla aivan uskomattoman pieni laji, jossa on ammattimaista kilpailutoimintaa vain muutamassa, eikä se monessa niistäkään nouse edes TOP-10 lajiksi harrastajamäärissä