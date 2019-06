Pukki-show pyöri Tampereella – Huuhkajille komea voitto

Teemu Pukki järjesti kahden maalin näytöksen, kun Suomi juhli 2–0-kotivoittoa Bosnia-Hertsegovinasta jalkapallon miesten EM-karsinnoissa.

Mahtivireessä oleva Pukki viimeisteli molemmat maalinsa toisella puoliajalla – tyylillä, taidolla ja suurella itseluottamuksella.

Avausmaali nähtiin 56. minuutilla, kun hienon ottelun pelannut Glen Kamara pelasi pallon Pukille, joka päätti tyylikkään kuljetuksensa vuorenvarmaan sijoitukseen.

Kuin kohtalon oikusta lähes samalla sekunnilla Pukin maalin kanssa taivas repesi valtavaan sadekuuroon, joka piiskasi Ratinan stadionia vimmalla.

Se ei pysäyttänyt Pukkia, joka teki 68. minuutilla illan toisen maalinsa. Bosnia avasi tappioasemassa peliään, ja Robin Lod vapautti pystysyötöllään Pukin. Suomalaishyökkääjä chippasi pallon tyylillä verkon perukoille.

Suomi kuuteen pisteeseen

Suomi nousi karsintalohkossaan kuuteen pisteeseen, kun takana on kolme ottelua. Markku Kanervan valmentama joukkue aloitti karsinnat vierastappiolla Italialle ja vierasvoitolla Armeniasta.

Bosnialla on koossa neljä pistettä, jotka ovat tulleet kotivoitolla Armeniasta ja kotitasapelillä Kreikkaa vastaan.

Kanervan miehistö pelaa normaalisti ryhmityksellä 4–4–2, mutta lauantaina joukkue lähti otteluun käytännössä 4–2–3–1:llä. Se oli ehkä osin pakon sanelemaa, kun hyökkäyspään pelaajista muun muassa Kasper Hämäläinen ja Jasse Tuominen olivat sivussa.

Kuluvissa EM-karsinnoissa ensimmäistä kertaa avauksessa olivat vasemman laidan Simon Skrabb ja kymppipaikalla laajalla säteellä pelannut Petteri Forsell. Forsell ei täysin löytänyt yhteispeliä muun hyökkäyksen kanssa ja tuli runsaan tunnin kohdalla vaihtoon.

Avauspuoliajalla peli oli pääosin hyvin Suomen kontrollissa. Bosnia ei prässännyt erityisen aggressiivisesti, ja Suomi pelasi palloa paljon etenkin vasemmalle laidalle.

Avausjakson paras maalipaikka tuli runsaan varttitunnin pelaamisen jälkeen Skrabbille, jonka lähilaukauksen vieraiden maalivahti Ibrahim Sehic torjui.

Bosnia hyökkäsi paljon laitojen kautta ja haki lähes aina keskityksillä kookasta kärkimiestään Edin Dzekoa. Vieraiden huippupaikat jäivät avausjaksolla vähiin.

Suomella hieno kotisaldo

Toisella puoliajalla Bosnia piti palloa, mutta Suomi hyökkäsi avausjaksoa vaarallisemmin. Pukilla oli kakkospuoliajalla loistopaikka tehdä hattutemppu, mutta Sehic torjui laukauksen.

Vieraiden todelliset huippupaikat jäivät lopulta vähiin, vaikka Dzeko puskikin toisella puoliajalla läheltä yli.

Huuhkajien viime aikojen saldo Suomessa pelatuista otteluista on erittäin vakuuttava, sillä joukkue on pelannut kahdeksan peräkkäistä kamppailua tappiotta. Otteluista kuusi tuoreinta on päättynyt voittoon, eikä Suomi ole päästänyt niissä maaliakaan.