Pukilta jäi maali tekemättä ja Norwichilta voitto ottamatta

Jamie Vardy on Valioliigassa hurjassa maalivireessä.

Norwichin Teemu Pukin maalivire oli kateissa jalkapallon Englannin Valioliigan ottelussa Sheffield Unitedia vastaan. Norwich taipui 1–2-kotitappioon kahden nousijajoukkueen välisessä kamppailussa.

Norwich on sarjataulukossa viimeistä edeltävänä, joten joukkue tarvitsee kipeästi pisteitä. Norwich on kerännyt 16 ottelustaan 11 pistettä.

Ero pykälänä ylempänä olevaan Southamptoniin pysyi neljässä pisteessä. Newcastle kukisti sunnuntaina kotonaan Southamptonin 2–1.

Norwich siirtyi 27. peliminuutilla johtoon Alexander Tetteyn lauottua pallon kulmapotkun jälkitilanteesta maaliin.

Sheffield United viimeisteli maalinsa nopeassa tahdissa toisen puoliajan alussa. Enda Stevens puski tasoituksen 49. minuutilla. George Baldock laukoi kolme minuuttia myöhemmin 1–2-maalin komeiden harhautustensa jälkeen.

Ottelu oli tietyssä mielessä Norwichin tähänastinen kausi pienoiskoossa. Avauspuoliajalla joukkue väläytteli, ja Emiliano Buendia haki Pukkia pystysyötöillä. Sheffield Unitedin puolustus pystyi estämään suomalaiskärjen yritykset.

Toisella jaksolla Norwichin pelaamisesta katosi punainen lanka ja vieraat karkasivat voittoon.

Toisella puoliajalla Sheffield Unitedilta hylättiin maali videotarkistuksen jälkeen paitsion takia. Lisäksi vierasjoukkueen Chris Bashamin saama punainen kortti muutettiin keltaiseksi videoiden tutkiskelun jälkeen.

– En voi valittaa (joukkueen) asenteesta, mutta tällä tasolla virheistä rangaistaan. On aina huolestuttavaa hävitä peli ja päästää maaleja. Emme olleet tarpeeksi hyviä tänään, Norwichin päävalmentaja Daniel Farke harmitteli BBC:lle.

Vardy osunut kahdeksassa viime pelissään

Valioliigan kärkipäässä Leicesterin ja joukkueen tähtihyökkääjän Jamie Vardyn huippuvire jatkui. Vardy viimeisteli kaksi maalia, kun Leicester haki 4–1-vierasvoiton Aston Villasta.

Leicesterin perättäisten voittojen sarja venähti Valioliigassa kahdeksaan. Vardy on tehnyt Leicesterin voittoputken kaikissa peleissä vähintään yhden osuman. Yhteensä hän on viimeistellyt kahdeksassa viime liigaottelussaan peräti 11 maalia.

Aston Villaa vastaan Vardy teki ottelun avausmaalin 20. minuutilla. Vardy karkasi puolustukselta, kiersi maalivahti Tom Heatonin ja laukoi pallon puolittaisen hutipotkunsa jälkeen verkon perukoille. Noin varttitunti ennen loppua hän viimeisteli ottelun loppunumerot pystysyötön jälkeen.

Leicester sarjassa toisena

Vardy on pystynyt myös aiemmin pitkiin maaliputkiin Valioliigassa. Vuonna 2015 hän viimeisteli vähintään yhden osuman peräti 11 liigakamppailussaan. Samalla kaudella Leicester juhli sensaatiomaisesti mestaruutta.

Tällä hetkellä joukkue on sarjassa toisena. Eroa kärjessä olevaan Liverpooliin on kahdeksan pistettä, kun molemmilla on takanaan 16 ottelua.