Puheenjohtaja Lahdella syytä hymyyn – lohkovoitto tuo Palloliitolle muhkean bonuksen

Lisärahaa käytetään muun muassa organisaatiouudistuksen kuluihin.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti on seurannut miesten jalkapallomaajoukkueen kuluvaa vuotta hymy huulillaan. Monen edeltäjän tilanne oli toinen, kun maajoukkue etsi heidän puheenjohtajakausillaan virettä ja voittoja.

– Pelaaminen on ollut kontrolloitua, ja on löytynyt itsevarmuutta sekä kypsyyttä, tammikuun loppupuolella puheenjohtajaksi valittu Lahti sanoi STT:n haastattelussa Budapestissä.

Suomi kohtaa sunnuntaina Budapestissä Kansojen liigan lohkovaiheen päätöspelissään Unkarin. Päävalmentaja Markku Kanervan miehistö on jo varmistanut lohkovoiton ja pääsyn pudotuspeleihin.

– Lohkovoiton ehkä suurin merkitys on, että pääsemme ensimmäistä kertaa miesten A-maajoukkueen kanssa seuraavaan vaiheeseen jossain kilpailussa, Lahti sanoo.

Kommentillaan hän viittaa miesten maajoukkueen pettymysten sävyttämään historiaan EM- ja MM-karsinnoissa. Mikäli Suomi voittaa maaliskuussa 2020 pelattavissa Kansojen liigan C-divisioonan pudotuspeleissä välieränsä ja finaalin, se lunastaa EM-lipun.

Lohkovoitto nostaa Suomen tulevissa EM-karsintojen arvonnoissa kolmoskoriin ja seuraavassa Kansojen liigassa B-divisioonaan. Oma lukunsa on lohkovoiton imagohyöty vuosia kritisoidulle maajoukkueelle.

Jo osallistuminen tuo rahaa

Lohkovoitto tuo myös rahaa, sillä Euroopan jalkapalloliitto Uefa jakaa ykkösille 1,125 miljoonan euron palkintopotin. Pelkkä Kansojen liigan osallistuminen tuo vastaavan summan, joten Palloliiton kassaan kilisee 2,250 miljoonaa euroa.

– Meillä on menossa Seurojen Palloliitto -hanke, joka on iso organisaatiomuutos ja aiheuttaa tänä ja ensi vuonna ylimääräisiä kuluja. Siihen tämä raha tuo hienon lisän, Lahti sanoo.

Rahaa suunnataan myös A-maajoukkueeseen, alle 21-vuotiaisiin ja naisten puolelle. Myös pelaajat saavat bonuksia.

Seurojen Palloliitto -kehityshankkeessa resursseja siirretään hallinnosta seuroille ja kenttätyöhön sekä pyritään tehostamaan liiton päätöksentekoa.

– Meillä on hyvä suunnitteluvaihe takana, ja olemme tehneet avainhenkilöiden rekrytointeja. Nyt uskaltaa jo sanoa, että tämä toteutuu aikataulussa.

Jalkapallosyksyssä on nähty myös suomalainen MM-kisapaikka, sillä alle 17-vuotiaat tytöt pelaavat parhaillaan lopputurnausta Uruguayssa. Joukkueen urakka päättyy alkulohkoon.

– Se on erittäin hieno maajoukkue. Isossa kuvassa joukkue on voittaja, sillä se on yksi kolmesta Euroopan maasta, joka on ylipäätään päässyt turnaukseen, Lahti kehuu.

Jatkoa mietitään rauhassa

Kanervan nykyinen sopimus kestää seuraavien EM-kisojen loppuun, mikäli Suomi niihin pääsee. Jos kisapaikkaa ei tule, Kanerva pesti jatkuu vähintään Kansojen liigan pudotuspeleihin.

– Katsomme rauhassa. Rive (Kanerva) on tehnyt todella hyvää työtä, Lahti vastaa kysymykseen, onko valmentajan mahdollinen jatkopesti jo ajankohtainen.