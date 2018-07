Porvoon Akilleksen epäillään hankkineen väärennettyjä leimoja pelaajien passeihin

Jääpalloseura Porvoon Akilles Bandyn kahdelle venäläispelaajalle hankittiin väärennettyjä passileimoja luvattoman maassaolon peittelemiseksi, epäilee Rajavartiolaitos.

Esitutkinnan perusteella Rajavartiolaitos epäilee, että Porvoon Akilles ry:n jääpallojaoston yhdeksän hallitusjäsentä syyllistyivät rikokseen edistämällä kahden venäläisen sopimuspelaajansa luvatonta oleskelua Suomessa hankkimalla heidän passeihinsa väärät Schengen-rajatarkastusleimat. Pelaajat pelasivat jääpallon Suomen mestaruussarjassa Akilleksen riveissä kaudella 2017-2018.

Rajavartiolaitos on esitutkinut tapausta avunantona väärennysrikokseen sekä työnantajan ulkomaalaisrikkomuksena.

Porvoossa asuvan miehen epäillään hankkineen väärät rajatarkastusleimat pelaajien passeihin Venäjältä maksua vastaan. Miestä epäillään avunannosta väärennysrikokseen sekä väärennysaineiston hallussapidosta.

Tapaus siirtyy syyteharkintaan Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon.

Kaksi venäläismiestä neljän vuoden maahantulokieltoon

Venäläispelaajat oleskelivat Suomessa luvattomasti yhteensä 37 vuorokautta ja 56 vuorokautta. Heidät on tuomittu lainvoimaisesti toukokuun lopulla Kymenlaakson käräjäoikeudessa 40 vuorokauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen väärennyksestä ja ulkomaalaisrikkomuksesta. Heidät on myös määrätty neljän vuoden maahantulokieltoon Schengen-alueelle.

Epäilyt heräsivät, kun Rajavartiolaitos havaitsi 11. päivä maaliskuuta rajatarkastuksen yhteydessä Vaalimaan rajanylityspaikalla epäselvyyksiä kahden venäläisen miehen rajatarkastusleimoissa. Asiakirjatutkinnassa molempien miesten passeissa havaittiin neljä kappaletta vääriä Schengen-rajatarkastusleimoja, joilla oli pyritty peittelemään luvatonta maassa oleskelua.

Akilleksen puheenjohtaja: Luulimme paperien olevan kunnossa

Porvoon Akilleksen puheenjohtaja Jari Kettunen sanoo STT:lle, että seurassa pelaajien papereiden luultiin olevan kunnossa. Hallitus uskoi hänen mukaansa, että pelaajien maassa oleskelua jatkettiin laillisin keinoin.

- Kyseessä on kahden viime kaudella pelanneen pelaajan viisumiepäselvyydet. He vierailivat ensin pelaajina kolme kuukautta, jonka jälkeen halusivat jatkaa pelaamista, ja meille se sopi, Kettunen sanoo.

- Meitä johdettiin harhaan, emmekä ottaneet tarpeeksi selvää, miten asiaa olisi pitänyt hoitaa. Kuvittelimme, että kaikki on hoidettu lailliseti Venäjällä.

Epäilyä työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta Kettunen kommentoi sanomalla, ettei kyseessä seuran näkemyksen mukaan ollut työsuhde vaan pikemminkin harrastustoiminta.

- Me emme ole nähneet, että tämä on työnantajasuhde. Jääpallo on niin pieni laji, etteivät he ole olleet työsuhteisia pelaajia.