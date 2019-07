Pitkälle potkiminen jalkapallon europeleissä vaatii veronsa – "Nukahdin katsoessani Legian peliä"

Helsingin Jalkapalloklubi kohtaa Mestarien liigan toisella karsintakierroksella serbialaisen Belgradin Punaisen tähden. Punainen tähti voitti viime kaudella lohkovaiheessa kilpailun voittajaksi edenneen Liverpoolin, ja Punaisen tähden pelaajien arvo on arvioitu noin kymmenkertaiseksi helsinkiläisiin verrattuna. Miten tällaisen jättiläisen voisi edes kaataa?

– Olemme altavastaajia, se on realismia. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö voisi voittaa, sanoo HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula, joka oli viime viikolla tarkkailemassa tulevaa vastustajaa.

– Kaikki lähtee puolustuspelistä, ja on selvää, että siinä meidän on onnistuttava. Punainen tähti on kotonaan todella hyökkäysvoittoinen, ja heillä voi olla hetkittäin jopa seitsemän pelaajaa viimeisessä linjassa. Silloin kentällä voi olla isoja tiloja, mihin voimme edetä, Takkula kertoo havainnoistaan.

Valmennukselle raskasta ja antoisaa aikaa

Europelit ovat hektistä aikaa joukkueiden valmennusryhmille, kun kotimainen liiga pyörii täyttä vauhtia europelien ohella. Kuopion Palloseura pelasi viime torstaina Valko-Venäjällä ja sunnuntaina Kuopiossa. Torstaina se haastaa Puolassa suurseura Legia Varsovan.

– Päivät ovat pitkiä ja yöt lyhyitä. Raskasta, mutta mukavaahan tämä on. Toissa päivänä nukahdin katsoessani Legian peliä, KuPS-valmentaja Jani Honkavaara kertoo.

– Matkaväsymyksen ja univelan takia siis, enkä siksi että peli olisi ollut tylsää, Honkavaara lisää nauraen.

Valmistautumisaikaa europeleihin on jopa vähemmän kuin tavalliseen liigaotteluun, mikä tarkoittaa useita haasteita valmennukselle. Aikaa lepoon, vastustajien tarkkailuun ja ottelusuunnitelman laatimisen on vähän.

– Olen jo nähnyt Legian sunnuntain liigapelin, mutta isompi haaste on, miten sen videomateriaalin tarjoaa pelaajille, miettii Honkavaara.

– Tämä on tiivis ja haasteellinen ajanjakso. Se on kuitenkin arkipäiväistä muuallakin kuin Suomessa, Takkula sanoo.

Eurooppa on mahdollisuus

Takkulan mielestä europelien kautta syntyvistä kontaktiverkostoista on hyötyä. HJK pelasi vuonna 2010 Belgradissa Partizania vastaan, ja siitä on nyt hyötyä liki kymmenen vuotta myöhemmin.

– Saimme yhdellä puhelinsoitolla Partizanilta harjoituskentän joukkueelle maanantaille ja tiistaille, Takkula kertoo.

Europeleissä vaatimustaso kovenee kierros kierrokselta. Pelien kasvava tempo ei Honkavaaran mukaan ole ongelma, koska KuPS pyrkii muutenkin pelaamaan nopeasti. Takkula lähestyy tilannetta toisesta kulmasta.

– Sen voi nähdä myös mahdollisuutena. Europelit ovat hyvä mittari ja näyttävät, missä Euroopan tasolla mennään, sekä sen missä me menemme. Vastustajilla on enemmän rutiinia kovista peleistä, ja meidän pitää tehdä töitä päästäksemme samalle tasolle.