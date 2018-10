Pisterohmu Sebastian Aho NHL-viikon kolmanneksi paras

Carolina Hurricanesin suomalaishyökkääjä Sebastian Aho on valittu jääkiekon NHL:n viime viikon kolmanneksi parhaaksi pelaajaksi. Keskushyökkääjänä pelannut Aho teki viikon kolmessa ottelussaan kolme osumaa ja antoi neljä maalisyöttöä.

Aho on ollut alkukaudesta hirmuvireessä, sillä hän on NHL:n pistepörssissä neljäntenä kerättyään kuudesta ottelustaan yhteispisteet 4+7=11. Aho on suomalaispelaajien pistepörssin kärjessä ja saalistanut vähintään yhden pisteen kauden kaikissa otteluissaan.

NHL julkisti valintansa viikon parhaiksi pelaajiksi maanantaina kotisivuillaan. Ykköstähdeksi nousi Bostonin Patrice Bergeron ja kakkoseksi Toronton Morgan Rielly.

Hyökkääjä Bergeronin saalis viikon kolmesta pelistä oli 4+5. Hän on NHL:n pistepörssissä Auston Matthewsin ja Riellyn jälkeen kolmantena. Myös puolustaja Rielly tykitti viikon kolmeen otteluun muhkean pistesaldon: 1+6.

