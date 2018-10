Pikkuvirheet tiputtivat Anna-Julia Kontion pistesijoita Helsingin maailmancupissa – voittoon ratsasti Belgian Gudrun Patteet

Helsingin Horse Show'n yleisö jäi vaille suomalaista loppuhuipentumaa, kun oma suosikki Anna-Julia Kontio tipahti esteratsastuksen maailmancupin uusinnasta. Kontio ja Ornellaia jäivät Show'n cupissa 32:nneksi. Emma Broändan ja Norrisin kilpailu päättyi keskeytykseen.



Kontion ratsastus näytti kepeän vaivattomalta yhdeksännelle esteelle. Ratsukolle tuli pudotus radan korkeimmalla 165 sentin esteellä ja kaksi lisää hankalassa kolmen esteen yhdistelmässä.



– Hevonen tuntui älyttömän hyvältä radan ensimmäisellä puolikkaalla. Kaikki meni suunnitelmien mukaan, kunnes tulin yhdeksännelle esteelle liian rennosti, Kontio otti virheen piikkiinsä.



– Luotin hevoseen liikaa, en ollut tarpeeksi hereillä siinä. Meno tuntui jopa liian mukavalta.

Kyse ei ollut radan vaikeudesta vaan hetken herpaantumisesta.



– Näin pienestä se on kiinni. Kun kolmossarjassa tuli vielä virheet tuplana, se oli sitten siinä, Oslon osakilpailussa uusintaan selvinnyt Kontio harmitteli.

Flunssa uuvutti Kontion

Kontio kertasi kilpailua ääni painuksissa ja nenä tukkoisena.



– Olen ollut kipeänä koko viikon. On ollut aika väsyneet tunnelmat, mutta olen vain yrittänyt skarpata, Kontio kertoi.



Kisaviikosta tuli flunssan takia raskas. Kontio nautti kaikesta silti Helsingin kilpailuista.



– Horse Show kuuluu aina vuoden kohokohtiin. Minulle jäi hyvä mieli myös kilpailuista, sillä Ornellaia vahvisti kuuluvansa tälle tasolle. Se helppouden tunne ratsastuksessa ja jatkuvasti koheneva yhteistyömme lupaavat hyvää jatkoa.



Kontio päättää lähiviikkojen ohjelmastaan maanantaina. Näillä näkymin hän kilpailee maailmancupin kilpailut kuun vaihteessa Lyonissa, marraskuussa Madridissa ja joulukuussa Lontoossa.



Nopea ja kuuma voittaja

Belgialainen Gudrun Patteet oli hevosellaan Sea Coast Pebbles uusinnan sadasosakamppailun voittaja. Saksan Hans-Dieter Dreher ja Embassy jäivät voittajasta 0,17 sekuntia. Peder Fredricson ja Hansson-hevonen ottivat kolmossijan Ruotsiin 0,21 sekuntia voittajaa hitaampina.



– Mahtava fiilis. Tiesin, että olen uusinnassa vahvoilla, koska hevoseni on varmasti yksi maailman nopeimmista, kokeneet miesratsastajat kukistanut Patteet kertoi.



– Hevoseni on ennen kaikkea nopea, mutta myös temperamenttinen. Joskus se on liiankin hot.



Patteet sai maailmancupin Länsi-Euroopan liigan avauskilpailusta vain yhden pisteen. Nyt

saalis karttui niin, että hän joutuu harkitsemaan uudestaan jatko-ohjelmaansa.

– Pitää harkita, otanko sittenkin tavoitteekseni maailmancupin finaalin Göteborgissa.



Myös lauantain gp-voittaja Saksan Philipp Weishaupt ratsasti Asathirin alle 40 sekunnin aikaan uusinnassa.