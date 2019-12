Pikainen kasvojenpesu – viikko pohjakosketuksen jälkeen Etta haastoi sarjajohtajan viisieräiseen

Kotitappiosta huolimatta Ettan sunnuntain esitys Hurrikaani-Loimaan isäntänä oli puhdasoppinen kasvojenpesu. Miesten liigaa johtava Hurrikaani oli välillä hätää kärsimässä ja joutui kaivamaan urheilutalolla voiton viidennestä erästä 2–3 (25–19, 22–25, 25–23, 18–25, 6–15).

Kasvojen kuuraamiseen oli tarvetta, sillä viikkoa aiemmin Kokkolan Tiikerit jätti Ettan peli-ilmeeseen tuhruisia raitoja hakemalla puhtaan 3–0-voiton.

Viikon aikana urheilutalolla tapahtui pelillinen tuuletus, sillä Etta oli sunnuntaina kuin uudestisyntynyt.

– Käsittelimme Tiikerit-ottelun alkuviikosta ja lähdimme parantamaan peliä asia kerrallaan. Teimme hyvää työtä ja kiitoksena siitä oli piste Hurrikaanilta, Ettan 18-vuotias keskipelaaja Tuomas Hänninen iloitsi.

Hänniselle itselleenkin on ollut yllätys, että hän on pääsyt pelaamaan alkukauden vakituisesti Ettan verkolla ja torjunut Hurrikaanin Antti Ropposen kaltaisten huippuhakkureiden hyökkäyksiä.

Hänninen on toki nuorten maajoukkueessa esiintynyt lahjakkuus, mutta vielä viime kaudella hän pelasi Kempeleen Lentopallossa A-junioreiden SM-sarjaa sekä 2-sarjaa Oulunsalon Vasamassa.

– Markus Väisäsen loukkaantuminen avasi minulle paikan ja olen nauttinut tällä tasolla pelaamisesta, kempeleläinen jutteli.

Hänninen on harjoitellut aiemmin Ettan mukana, mutta nuorukaisen pelillinen anti on ylittänyt odotukset.

– Hän pystyy pelaamaan kypsästi ja tekee vähän virheitä torjunnassa. Tuomas pelaa juuri sellaista peliä, mitä haluan, Ettan valmentaja Olli Kuoksa arvioi.

Lisäksi Hännisen hyppyleijasyöttö on vaikea nosteltava liigassakin.

– Seuran arvoihin kuuluu paikallisuus. Jos emme anna mahdollisuuksia nuorille, pelaajat täytyy ostaa ulkomailta, Kuoksa lisäsi.

Pitkään Ettan otteluissa jumppanurkassa verrytellyt Väisänen kävi pitkästä aikaa kentällä, tosin vain syöttämässä pariin otteeseen.

– Markus tulee mukaan kunnolla vasta joulun jälkeen, sillä meillä on tammikuussa tärkeä jakso. On turhaa riskeerata mitään sitä ennen. Emme me Tuomakseen otteluita häviä, Kuoksa sanoi.

Hänniselle on siis jatkossakin luvassa vastuuta.

Ettan puolustuspelaaminen ja syöttäminen olivat varsinkin avauserässä hyvällä tasolla. Kolmannen erän voitto enteili jo jättiyllätystä, mutta kokenut Hurrikaani käänteli asetuksensa oikeaan asentoon, kun sitä tarvittiin.

– Kokeneen ja nuoren joukkueen ero tuli siinä esille. Kokeneet pelaajat lähtevät tuollaisessa tilanteessa raivolla voittamaan neljättäkin erää, kun meille tuli vähän sellainen ulospuhallus, Kuoksa sanoi.

Hurrikaani oli loppujen lopuksi parempi syöttöruudussa ja nakutteli yhdeksän ässää vain 12 virheellä.

– Pelinä tämä oli hyvä, mutta meillä oli vähän vaikeuksia Hurrikaanin hyökkääjien Sakari Mäkisen ja Ropposen kanssa, Ettan yleispelaaja Jan Helenius summasi.

Hän oli Ettan tehokkain 26 pisteellään.