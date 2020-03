Katse on keskittynyt. Oikean käden rystylyönti sivaltaa 2,7 grammaa painavan valkoisen pallon verkon toiselle puolelle. Lyönnissä on kivasti ja kovasti kierrettä.

Vaaleahiuksisesta pojasta näkee, että hän on tekijämies.

Eetu Hyttinen on oman ikäluokkansa (2010-syntyneet) Suomen rankingissa kolmantena. Hän on harrastanut aikaisemmin painia, jalkapalloa ja salibandya, mutta nyt kaikki tarmo on ladattu pingikseen.