Petra Olli peiteltiin lahjoin Helsinki-Vantaalla

Usealla suomalaisella on yhä lyhyt matka tuumasta toimeen. Peruspainiväen, urheilujohdon ja median lisäksi moni "tavallinen virtanen" oli perjantaina päättänyt tulla painin maailmanmestari Petra Ollia vastaan Helsinki-Vantaan lentokentälle.

- Olen tosi iloinen siitä, että pystyin omaltani osaltani saamaan suomalaiset hymyilemään, Olli sirkeili lentoaseman vastaantuloaulassa.

Painiliiton puheenjohtaja Tuomo Karila käveli muhkea kukkakimppu sylissään Ollin luo yhdessä Suomen Olympiakomitean urheilijajäsenen, kansanedustaja Sari Multalan (kok.) kanssa. Eikä onnittelijoiden vuo ottanut loppuakseen, äkisti tapahtumapaikalle puikahti jostain myös euroherra Alexander Stubb, joka vaikutti vilpittömän ilahtuneelta tuoreimmasta suomalaisesta urheilumenestyksestä.

Olli meni mietteissään varhaiseen perjantaihin.

- Jo kolmelta yöllä ryhdyin pakkaamaan. Avasin tuolloin finaalimatsin jälkeen sulkemani urheilukassini, ja mietin sitä, että tältäkö se maailmanmestaruus haisee, Olli lausahti.

Ja niinhän se on Ollilla ollut: verta, hikeä ja kyyneleitä. Kukaan ei ota painin MM-kultaa olankohautuksella. Kulta kiiltää vain tuskaisten taivalten jälkeen.

Linnan juhlat lienevät tiedossa

Mutta nyt hän saa hetken hengähtää ja suunnitella myös jo joitakin juhlahetkiä. Painiliitto järjestää juhlan, samoin Lappajärven kunta ja urheiluseura Veikot. Presidentti Sauli Niinistö lähetti Ollille onnittelusähkeen Unkariin, ja tuo tiennee Ollille jälleen myös maan ykkösjuhlia Helsingin kauppatorin kupeessa 6. joulukuuta.

Lentoasemalla Ollia oli vastassa myös hänen hovikampaajansa Marjo Kuivasniemi.

- Petralla on upeat kasvot ja hienot pitkät hiukset. Kun näen Petran juhla-asun, ryhdyn suunnittelemaan hänelle kampausta. Sisareni tulee mukaan meikkaajana. Lopullisen päätöksen tyylistä tekee Petra itse. Hän on myös juhla-asioissa yhtä pystyvä kuin mitä on matolla, Kuivasniemi kertoi.

Ollin synnyinkunnasta Lappajärveltä on molskimelskeeseen lähtenyt myös muita menestyjiä, esimerkiksi MM- ja EM-pronssimies Jarmo Övermark. Tosin piskuisesta, nykyään vain noin 3 100 asukkaan pitäjästä on noussut myös moni omatyylinen kulttuurin taitaja, muiden muassa runoilija Arto Melleri ja näyttelijä Jussi Lampi. Lappajärvi vaikuttaa väistämättömältä persoonallisuuskehdolta. Petra Olli on hyvä osa sitä kokonaisuutta.