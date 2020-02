Petra Olli palaa kymmenen kuukauden tauolta painin kilpamatolle

Maailmanmestari Petra Olli palaa torstaina kymmenen kuukauden kisatauolta painin kilpamatolle. Olli kilpailee painin EM-kisoissa Roomassa 65-kiloisten sarjassa.

Odotukset ja toiveet Ollin kisaamisesta ovat kovat, sillä jo nuorissa menestynyt Olli on saalistanut aikuisten arvokisoista MM-kullan ja MM-hopean lisäksi kaksi Euroopan mestaruutta ja kaksi EM-pronssia.

Olli, 25, on viime ajat ollut näkymättömissä, ikään kuin salaperäisyyden sumuverhon takana. Hän jäi muun muassa tammikuussa pois Rooman gp-kilpailuista henkilökohtaisten syiden takia. Edellinen kisa on viime kevään EM-turnaus, josta tuli pronssia.

Painiliiton puheenjohtaja Tuomo Karila ei epäile silti hetkeäkään, etteikö toistuvasti osaamistaan näyttänyt Olli pystyisi taas urotekoihin.

– Luotan Petraan kuin vuoreen. Ymmärrän toki sen, että osa painin seuraajista on ollut vähän varpaillaan syystä, että Petra aloittaa painikautensa vasta nyt, suoraan EM-kisoista, Karila sanoi.

Olympiavuonna kaikki muut urheilutapahtumat ovat alisteiset olympialaisille, sillä viiden renkaat kisat saavat osakseen täyden keskittymisen ja seurannan. Lajissa kuin lajissa katsotaan jo kesään ja Tokioon.

– Rooman EM-kisoissa olen seurannut mielihyvin etenkin Elias Kuosmasen ja Arvi Savolaisen hurjaa taistelutahtoa. Tiedostan toki samalla myös sen, että Suomen painilta puuttuu toistaiseksi olympiapaikka. Sitä ei ole vielä Petralla, eikä sitä ole myöskään miespainijoilla, Karila totesi.

Olympiakarsinnat maaliskuussa

Karila pakkaa reilun kuukauden kuluttua lääkärin työvälineensä ja lähtee painin Euroopan olympiakarsintoihin Unkarin Budapestiin joukkueenjohtajaksi ja suomalaisten lääkäriksi. Siellä Olli painii 62-kiloisissa.

– Luotan siihen, että Petra ja kumppanit pystyvät siellä painimaan sarjoissaan finaaliin ja sitä kautta Tokioon.

– Petralle, kuten monelle muulle terävimmän kaartin painijalle, nämä Rooman EM-kisat ovat eräällä lailla välikisat. Petra ja kumppanit halajavat täysin sydämin olympialaisiin, Karila korosti.

Painiliiton puheenjohtajan mielestä Suomen painin pitkällinen menestystarina olympialaisissa on siunaus, ei taakka. Karila on varma, että Suomi on mukana tulevissa olympialaisissa myös painissa.