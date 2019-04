Pesäpallo tuli Nivalan ykköspaikalle, kaupungissa viritellään uuden kentän myötä pesisbuumia – Kempeleen Kiri polkaisee kauden käyntiin Nivalassa Sotkamon Jymyä vastaan

Nivalan kaupunkikuva muuttui viime kesänä, kun aivan keskustan liepeille, valtatien varrelle rakentui uusi pesäpallokenttä. Pitkään odotettu kenttä saatiin käyttöön kauden lopulla.

Tänä suvena Nivalassa pelataan ensimmäinen täysi kausi uudella hiekkatekonurmella. Kausi polkaistaan käyntiin komeasti Superpesis-joukkueiden kohtaamisella, kun Kempeleen Kiri ja Sotkamon Jymy ottavat lauantaina yhteen Nivalassa. Kummallekin joukkueelle kyseessä on vuoden ensimmäinen harjoituspeli ulkona.

– Ottelu järjestyi mutkattomasti, kun soitin talvella suoraan pelinjohtajille. Kumpikin sanoi, että tulevat ilman muuta, Nivala Pesiksen (NiPe) puheenjohtaja Heikki Kumpula kertoo.

Ottelutapahtumaa on järjestämässä noin 40 talkoolaista. Paikalle NiPe odottaa viittäsataa katsojaa – jopa enemmänkin.

– Reilu 400 katsojaa saadaan istumaan ja lopuille on seisomapaikat, Kumpula sanoo.

Superin joukkueiden kohtaaminen on yksi tempaus, jolla Nivalaan viritellään jo pienimuotoista pesisbuumia. Vanhan Katvalan kentän aikaan pesäpallo oli piilossa teollisuuskylän, ammattiopiston ja junaradan keskellä.

– Katvalaan ei osannut kuin eksymällä. Nyt olemme kylän ykköspaikalla. Se näkyy jo pikkujunnujen puolella. Harrastajamäärät ovat siellä nousussa. Miesten joukkueita on tulossa tälle kaudelle kaksi ja naisille yksi, Kumpula kertoo.

Kaikkiaan NiPen riveissä on tällä hetkellä noin 130 pelaajaa.

Uusi pelialusta toi muutenkin merkittävän muutoksen.

– Kivituhkalta siirryttiin hiekkatekonurmelle. Se on iso steppi.

Viime syksynä käyttöön otettu kenttä on Kumpulan mukaan erinomaisessa kunnossa.

– Kenttä on vain parantunut talven aikana. Se on tasaisempi kuin syksyllä. Vesi lähtee hyvin kentältä, ja kenttä sulaa nopeasti. Kaikki pohjatyöt on tehty todella hyvin.

Seuratoiminta on viime vuosina piristynyt Nivalassa jo ennen uuden kentän valmistumista.

– Seura on eri virkeässä kunnossa, kun vertaa muutaman vuoden takaiseen.

Organisaatiossa on hyödynnetty ihmisten erilaisia osaamisalueita. Esimerkiksi viestintään ja markkinointiin on panostettu paljon.

– Medianäkyvyys on ihan eri luokkaa kuin aiemmin.

Kumpula kiittelee Nivalan kaupungin liikuntapalveluita. Liikuntakeskusta on vuosikaudet kehitetty määrätietoisesti ja aivan keskeisellä paikalla on iso liikuntapaikkojen keskittymä, johon on viime vuosina tehty pesäpallokentän lisäksi muun muassa tekonurmikenttä jalkapalloilijoille. Vanhastaan sieltä löytyvät esimerkiksi jäähalli, uimahalli ja keilahalli.

– Nivalassa on mahtavasti järjestetty liikuntapuoli. Monessa pienessä kylässä ei ole kaikkea näin paljon, Kumpula toteaa.

Nivalan Liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Pekka Niemelä kertoo, että kaupungin liikuntapalveluita on lähdetty tekemään sillä ajatuksella, että palvelut keskitetään lähekkäin ja saman toimijan hoidettaviksi.

Niemelä kiittää kaupunkia ja päättäjiä siitä, että palveluihin ja liikuntapaikkarakentamiseen on haluttu panostaa.

– Siinä täytyy olla pitkäjänteinen ja johdonmukainen, Niemelä sanoo.

Esimerkkinä panostuksista on vastikään tehty kaavamuutos, joka mahdollistaa kaupungin pääkadun Kalliontien siirtämisen satakunta metriä eri paikkaan. Muutos luo aluereserviä liikuntapalveluiden mahdollisiin tuleviin hankkeisiin.

Aluetta löytyy kaavasta esimerkiksi yleisurheilukentälle, joka tällä hetkellä sijaitsee toisella puolella kaupunkia. Myös liikuntahalli voi tulevaisuudessa sijoittua nykyiseen liikuntakeskittymään. Mitään rakentamispäätöksiä tai lukkoon lyötyjä aikatauluja näistä hankkeista ei vielä ole.

Tällä hetkellä liikuntakeskuksella on päällimmäisenä projektinaan vuonna 1992 valmistuneen jäähallin remontti, jossa sosiaalitiloista tehdään käytönnöllisemmät ja samalla hallissa otetaan käyttöön uutta teknologiaa. Valmistelussa on ollut myös aurinkopaneelien asentaminen hallin katolle. Tästä ei ole vielä lopullista päätöstä.