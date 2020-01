PerPo säikytteli avauserässä Ettaa, mutta ryhtiliike pelasti Olli Kuoksan suojateille voiton lentopalloliigan jumbofinaalissa

Kyllä oli yleisön aliarvostusta viime lauantain pelissä. Kuuluttaja ilmoitti, hakekaa kuulosuojaimia Kokkolan Tiikereiden kannattajilta, koska he olivat tulleet kannustamaan Kokkolalaisia voittoon. Tuollaiset kuulutukset eivät kuulu peliin, ette kait te ETTA:laiset kuvittele meitä katsomossa olijoita aivan tolloiksi. Ei me kuule tulla voimaan pahoin toisten joukkueiden rumpujen ja äänenvahvistajien äänistä. Me jäämme kotiin. Lisäksi kuuluttajilta tulee sellaista musiikkia ja jumputusta mikä mielestäni ei kuulu tunteiden nostattajiksi eikä kannustuksen lisäämiseksi, jälleen ollaan sillä alueella ettei huvita tulla seuraamaan muuten hienoa lajia Ouluun. Ei rappi , ei räppi, ei rummut. Kannustaa saa omilla äänillä muttei vahvistimin kovennettuna.

Toivoisin lentopalloseura ETALTA kommentteja tuohon kuuluttajan julmaan tolloiluun viime lauantain pelissä. Muuten ei tulla , ei tulla vieraiden kanssakaan kuten tehtiin lauantaina.