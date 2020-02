Perinteinen Pertin hiihto järjestetään leudosta talvesta ja lumipulasta huolimatta – Kempeleessä on painettu pitkää päivää talkoohengessä

Sunnuntaina menee pikkupakkaselle ja ladut ovat kaikille käytössä siitä eteenpäin. Esim. Auran majalla on lähes koko talven ladut hiihtokunnossa. Pari kovaa vesisadepäivää on ollut, jolloin ehkä on kunto on ollut heikko. Kiitos kunnossapidolle ja tsemppiä Kempeleen talkoolaisille, kisajärjestäjille ja hiihtäjille.